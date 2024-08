Morreu José Guilherme, o construtor civil que deu 14 milhões a Ricardo Salgado

Construtor da Amadora tinha avançado recentemente com uma acção em tribunal contra o Fundo de Resolução do Caso BES, onde foi uma peça-chave.

O construtor civil José Guilherme, peça-chave na revelação do caso BES, depois depois de em 2012 terem sido descobertas as transferências que fez para uma conta de Ricardo Salgado na Suíça, num valor de 14 milhões de euros, morreu esta noite, segundo adiantou o Jornal Económico.

O empresário da Amadora tinha avançado recentemente com uma acção em tribunal contra o Fundo de Resolução do BES, sendo que, recorde-se, quando foi ouvido no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), o ex-presidente do BES justificou tais transferências como “uma liberalidade” do seu “amigo”, em troca dos conselhos que o próprio Ricardo Salgado lhe tinha dado para apostar em investimentos imobiliários em Angola em vez de no Leste europeu, como recorda aquele jornal.

O construtor fez o empreendimento Torres Oceano em Luanda, depois de ter construído o condomínio Dolce Vita, no bairro de Talatona, no sul da cidade. Foi ainda responsável pelo complexo Clássicos de Talatona, onde estão instalados alguns ministérios do Estado angolano.

Em 2022, como o Novo Banco recusou renegociar o acordo de reestruturação da sua dívida de 94 milhões de euros, o construtor civil português pôs o banco em tribunal. Quando, em 2014, o BES foi alvo de uma medida de resolução pelo Banco de Portugal, a dívida do empresário ascendia a cerca de 121 milhões de euros.