Maioria dos estudantes desiste de apoio ao alojamento porque senhorios não passam recibo

Estudantes do superior carenciados têm direito a apoio para alojamento se estiverem deslocados. A maioria nem se candidata porque só encontra quartos no mercado paralelo: sem contratos nem recibos.

Mais de metade dos estudantes do ensino superior com direito a receber apoios do Estado para alojamento acabaram por não os requerer. Em respostas ao PÚBLICO, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) informou que, em 2023/2024, “havia 25.739 bolseiros identificados como deslocados”, mas, destes, “15.008 não solicitaram os apoios” previstos para minorar as despesas com o alojamento.