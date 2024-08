Incêndio da Madeira com três frentes activas. Aviões Canadair reforçam combate esta tarde

O incêndio da Madeira tem neste momento três frentes activas, nas zonas de Pico das Torres, Ponta do Sol e do Pico Ruivo. Numa destas, a de Pico das Torres, o fogo está a descer uma encosta inacessível aos operacionais, com a madrugada desta quinta-feira a trazer "desenvolvimentos menos agradáveis", de acordo com o balanço feito por António Nunes, presidente da Protecção Civil da Madeira.

"Vamos fazer uma avaliação já pela manhã com um meio aéreo para tentarmos identificar a melhor metodologia para intervir nesta vertente [na zona inacessível] ", adiantou o responsável, em declarações à RTP3. Para este foco de incêndio, o trabalho da noite passada foi principalmente de vigilância, visto ser impossível travar um combate directo com as chamas. Na zona de Pico Ruivo, os operacionais procuram que as chamas não se aproximem da central hidroeléctrica, criando-se faixas de contenção na base da cordilheira.

Existirá já esta quinta-feira um reforço de operacionais e restantes meios, depois de ser accionado o Mecanismo Europeu de Protecção Civil (MEPC). Os reforços mais destacados ao abrigo deste mecanismo são dois aviões Canadair, aeronaves que vão ser imediatamente integradas nas operações de combate ao incêndio. Estes recursos vão ser ainda uma ferramenta importante para as zonas de difícil acesso, com cada aeronave a ter capacidade de descarregar de uma só vez cerca de seis mil litros de água.

"Não queríamos estar a utilizar água salgada aqui, estamos a falar de uma floresta que é património mundial. Essa parte está resolvida, conseguiremos utilizar água doce. Temos de ver as condições do tempo e do vento nesta área e perceber onde estará o fogo em determinados momentos para que [os aviões Canadair] possam ser usados com utilidade", prossegue António Nunes. Estima-se que os aviões Canadair vão estar operacionais da parte da tarde.

Este incêndio, que começou na serra de Água, na Madeira, há uma semana, consumiu uma área superior a nove mil ​hectares, segundo os últimos dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, o que representa mais de 14% de toda a área florestal da ilha da Madeira. Estima-se que estes números tenham já subido face ao avanço das chamas durante a madrugada.

A juntar-se às preocupações das autoridades estão as condições meteorológicas. O aviso amarelo devido a temperaturas elevadas está em vigor até às 18h de quinta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O aviso aplica-se às costas Norte e Sul, assim como às regiões montanhosas e à ilha de Porto Santo. Há também quatro zonas do arquipélago que vão estar em risco "muito elevado", seis em risco "elevado" e quatro em risco "moderado".