Há 74 mil doentes à espera de cirurgia acima do tempo máximo previsto na lei

“Nunca se realizaram tantas cirurgias no SNS”, destaca o Ministério da Saúde. Mesmo assim, a percentagem de doentes que aguardam cirurgia acima do tempo clinicamente aceitável aumentou marginalmente.

Nos primeiros sete meses deste ano, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) bateram de novo um recorde e fizeram mais cerca de 37 mil cirurgias do que no mesmo período do ano passado. Foram operados 466.668 doentes mas, mesmo assim, a lista de espera cirúrgica cresceu porque a procura de cuidados de saúde voltou a subir no SNS, como tem acontecido sistematicamente nos últimos anos. Resultado? Em Julho passado, havia quase 270 mil doentes a aguardar por uma cirurgia - e mais de um quarto (27,5%) destes, ou seja, mais de 74 mil pessoas - já tinham ultrapassado o tempo máximo de resposta definido na lei, um agravamento marginal (0,3%) em comparação com 2023.