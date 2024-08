Montenegro criticado por anúncios na rentrée. Costa e Passos fizeram o mesmo

Medidas do Governo anunciadas pelo primeiro-ministro no Pontal valeram-lhe críticas da oposição, mas António Costa e Pedro Passos Coelho também usaram os palcos da rentrée para fazerem anúncios.

Na semana passada, o PSD deu o pontapé de saída da rentrée partidária, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a anunciar três medidas do Governo. Os socialistas não gostaram, contudo, nos oito anos em que António Costa foi primeiro-ministro, foram vários os anúncios feitos a partir do palco da rentrée do PS. Pedro Passos Coelho, líder do executivo PSD/CDS entre 2011 e 2015, também nunca despiu a pele de primeiro-ministro para discursar no lançamento do ano político social-democrata, mas, com uma governação marcada pela troika, lançou mais avisos do que medidas e, por duas vezes, o Tribunal Constitucional (TC) foi o alvo principal.