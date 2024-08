Ministério da Saúde regulamenta lei da eutanásia e abre divergência entre CDS e Governo

​A regulamentação da lei da eutanásia está a criar a primeira divergência no âmbito da coligação da Aliança Democrática (AD) que apoia o Governo de Luís Montenegro. O CDS opõe-se à regulamentação, que o Ministério da Saúde diz já estar a ser feita, e põe até em causa essa informação prestada ao Parlamento ao sugerir que se tratou de um "lapso de comunicação". Em paralelo, também a utilização de linguagem neutra, entretanto defendida pela ministra da Juventude, suscitou críticas do CDS. Em ambos os casos, os centristas lembram que tais questões não estão previstas no acordo de coligação da AD.

Num requerimento entregue no Parlamento e dirigido ao ministro dos Assuntos Parlamentares, o CDS lembra que "o tema da eutanásia não está regulado no acordo de coligação firmado entre o PSD e o CDS" nem foi incluído no programa eleitoral às eleições legislativas de 10 de Março "porque a Aliança Democrática aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre dois pedidos de fiscalização sucessiva, um apresentado por um grupo de deputados do PSD, outro apresentado pela senhora provedora de Justiça, a requerimento do CDS".

O partido dá conta de que, apesar disso, foi noticiado, pelo Expresso, que "estará a ser trabalhada a regulamentação à lei da eutanásia". E garante não só que a regulamentação da lei "terá sempre a discordância do CDS", como diz estar "convencido de que esta notícia se deverá a um lapso de comunicação".

Os dois deputados centristas questionam, por isso, o executivo sobre se "as referidas notícias traduzem ou implicam alguma alteração na posição, expressa ainda este ano, de aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional antes de equacionar qualquer possibilidade de regulamentação da referida lei da eutanásia".

Para o CDS, a posição sobre esta matéria "está consolidada há muitos anos e não se alterou": "Mais do que ser contra a legalização da eutanásia, o CDS coloca toda a prioridade na implementação de uma rede nacional de cuidados paliativos", sinaliza.

A lei da eutanásia foi aprovada no ano passado pelo Parlamento, mas a regulamentação da mesma não chegou a ser concretizada pelo anterior Governo do PS, que deixou a tarefa para o actual executivo da AD, devido à dissolução da Assembleia da República. Ainda antes das eleições, Luís Montenegro afirmou que iria "aguardar a pronúncia do Tribunal Constitucional" sobre esta questão. Mas agora, o Ministério da Saúde divulgou, numa resposta ao PS sobre a regulamentação da lei da eutanásia, que a mesma está "actualmente em fase de elaboração".

CDS em confronto com Balseiro Lopes

O partido de Nuno Melo apresentou também outro requerimento a questionar se o Governo considera que as "campanhas" públicas "devem usar fórmulas que não estimulem polémicas desnecessárias". Em causa está um questionário que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) lançou em Julho sobre saúde menstrual, em que utilizou a expressão "pessoas que menstruam", e que levou o deputado Bruno Vitorino do PSD a questionar o Governo sobre se autorizou esta terminologia.

Na pergunta, o CDS defende que "a menstruação é uma consequência biológica só possível no sexo feminino", argumentando que essa afirmação "não envolve, pela evidência, nenhuma carga discriminatória", e que "apenas as mulheres — que nascem com útero — menstruam até determinada fase da sua vida".

As pessoas intersexo (que nascem com características físicas sexuais que não se enquadram nas definições típicas de corpo masculino ou feminino), as pessoas trans (cuja identidade de género não corresponde ao sexo que lhes foi atribuído à nascença) e as pessoas não binárias (cuja identidade de género não corresponde ao género binário homem-mulher), como definem as Nações Unidas, também podem menstruar. E o termo "pessoas que menstruam" é uma expressão utilizada internacionalmente que agrega tanto mulheres como pessoas intersexo ou trans, como o PÚBLICO noticiou.

Ainda assim, o CDS defende que "não faz sentido a adopção, por autoridades públicas, de fórmulas de linguagem nascidas em perspectivas de reconstrução social que dividem profundamente a sociedade". Segundo o partido, "essa linguagem é desrespeitosa para as mulheres que deixam de ser tratadas como tal para serem incluídas numa referência genérica a pessoas que menstruam".

Os centristas sinalizam ainda que a expressão "pessoas que menstruam" corresponde a uma "proclamação polémica, a que o CDS não se associa", apontando que esta é uma "matéria não incluída no acordo de coligação celebrado com o PSD". E questionam, por isso, se o executivo considera "que as campanhas desta natureza devem usar fórmulas que não estimulem polémicas desnecessárias, evitando dividir a sociedade à volta de agendas sociais fracturantes?".

A questão do CDS surge depois de a ministra da Juventude e Modernização (que tem a pasta da igualdade), Margarida Balseiro Lopes, ter reconhecido que devem existir "políticas para pessoas que menstruam, onde se incluem as pessoas transgénero e não binárias" e que deve ser utilizada uma "linguagem neutra do ponto de vista do género para se referir aos produtos menstruais". Isto, numa resposta a uma pergunta da deputada Joana Mortágua do Bloco de Esquerda.