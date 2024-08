Morreu Sphen, o pinguim gay cuja história de amor “cativou o mundo”

O animal morreu no início de Agosto no aquário australiano Sea Life, em Sydney. Magic, o companheiro, começou a cantar quando viu o corpo de Sphen.

Quando Sphen, um dos membros do casal homossexual de pinguins cujo amor cativou o mundo, morreu no início deste mês em Sydney, na Austrália, o parceiro Magic começou a cantar.

Os pinguins-gentoo tornaram-se símbolos do amor entre pessoas do mesmo sexo em 2018, depois de os funcionários do aquário terem reparado que os dois machos estavam a construir um ninho juntos e lhes terem dado um ovo para incubarem.

A relação de Sphen e Magic até inspirou um carro alegórico no mundialmente famoso no desfile de Carnaval Gay e Lésbico de Sydney e apareceu na série Atypical da Netflix.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, dia 22 de Agosto, o aquário Sea Life de Sydney revelou que Sphen morreu com quase 12 anos. A esperança média de vida desta espécie de pinguins varia entre os 12 e os 13 anos.

Os funcionários do aquário decidiram levar Magic a ver o corpo de Sphen para que este percebesse que o companheiro não voltaria a casa. Quando chegou ao pé do parceiro, Magic começou imediatamente a cantar, acompanhado pouco depois pelos outros 45 pinguins da colónia.

Os pinguins-gentoo podem emitir sons que parecem buzinas ou zurros, sendo que, normalmente, os parceiros conseguem identificá-los entre as vozes dos outros pinguins da colónia.

“A história de amor do Sphen e do Magic cativou o mundo e foi uma honra receber os fãs locais e internacionais”, afirmou Rachel Dilly, directora-geral do aquário australiano. “O foco da equipa está agora no Magic, que em breve se vai preparar para a primeira época de reprodução sem o Sphen”, completou.

Nas homenagens prestadas no site do aquário, várias pessoas referiram a alegria e a inspiração que o casal de pinguins lhes trouxe. “O Sphen vai divertir-se a surfar as ondas do arco-íris lá em cima. Sphen, superestrela dos pinguins, obrigada por seres tu. Vamos sentir a tua falta”, lê-se num comentário.