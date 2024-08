Byron Smith fotografou o seu “testamento” à luz da Guerra na Ucrânia

Dois dias após do início da invasão russa da Ucrânia, a 26 de Fevereiro de 2022, o fotojornalista norte-americano Byron Smith estava numa cidade polaca, junto à fronteira, a documentar o êxodo em massa da população ucraniana. “Eu e um colega decidimos ir para o interior de uma escola primária, em Przemyśl”, recorda em entrevista P3. Nas paredes do edifício, vários retratos de “um homem de bigode” adornavam o gabinete do director. “Quem será?”, questionou-se. Uma busca rápida no Google rapidamente lhe revelou a resposta: Taras Shevchenko, “considerado o padrinho da língua ucraniana moderna”, leu algures. “Nunca tinha ouvido falar deste homem, antes da invasão”, conta. “A forma como a sua existência se revelou diante de mim foi como um pouco de magia num tempo de grande imprevisibilidade. Foi nessa altura que descobri a sua obra e os contornos interessantes da sua biografia.”

