O Orçamento anteriormente conhecido como “Pipi”

Poucos dias antes da formação do atual Governo, uma especulação de última hora dava Paulo Macedo como possível ministro das Finanças. Se na altura a hipótese já fazia pouco sentido, retrospetivamente revelou-se em absoluto inverosímil. Um governo com uma maioria muito curta e que não buscou nenhum tipo de compromisso parlamentar, apostava num exercício tático permanente. Com Paulo Macedo, o país teria ministro das Finanças; o Governo de Montenegro, como se confirmou ao longo destes meses, não tem ministro das Finanças, mas apenas uma prioridade para as Finanças Públicas, gerir politicamente o Orçamento. Ironicamente, uma gestão política de curto prazo do Orçamento anteriormente conhecido como “Pipi”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt