Cinema, samba, comidinhas brasileiras: diversão para todos os gostos

O cinema brasileiro desembarca com tudo nesta semana em Portugal. O filme Motel Destino, dirigido pelo cearense Karim Aïnouz, está em exibição em 12 salas, de Norte a Sul de Portugal. Trata-se de um thriller erótico estilizado, que une a atmosfera sóbria e imponente da natureza a um clima neo-noir. Confira as salas de exibição abaixo.

Para quem gosta de um bom roteiro de diversão, os últimos dias de férias de agosto estão repletos de atrações na música, nas artes plásticas, no teatro e no empreendedorismo. Procure adequar os horários dos eventos a sua agenda, para que possa tirar o melhor proveito dos eventos que estão disponíveis.

Separe uma parte do dia para saborear uma boa comidinha brasileira ou mesmo petiscar. Opções não faltam, assim como o tradicional samba, que tem garantido presença em vários espaços em Portugal. Esse ritmo vem unindo artistas e cativando pessoas de várias nacionalidades, que não conseguem resistir ao ritmo da batucada.

Sexta-feira, 23 de agosto

O filme Motel Destino está disponível em quatro salas em Lisboa: Cinema City Alvalade, UCI El Corte Inglés, Cinema Nimas e Cinema NOS Amoreiras.

Em Oeiras, a película pode ser vista nos Cinemas NOS Oeiras Parque e, em Almada, nos Cinemas NOS Almada Fórum.

Quem está em Coimbra pode encontrar Motel Destino nos Cinemas NOS Alma Shopping e na Casa de Cinema. No Porto, o filme está em cartas no Cine Trindade.

Mesmo quem está curtindo as belas praias do Algarve pode ver o filme de Karim Aïnouz, que foi aplaudido de pé por 12 minutos no recente Festival de Cannes. Está nos Cinemas NOS Fórum Algarve.

Com uma grande comunidade brasileira, Braga não poderia ficar de fora do roteiro de exibição de Motel Destino, que está nos Cinemas NOS Braga. Em Vila Nova de Gaia, a opção é o UCI Arrábida.

No teatro, a artista Christina Elias e a Rede More Portugal fazem a abertura da performance BLINDFOLDED SOCIETY, no Fórum Dança em Lisboa. A apresentação é baseada na obra Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago. Às 18h30. Entrada gratuita.

Na música, a dica é o lançamento de A Décima, o terceiro single do contrabaixista luso-brasileiro Walter Areia. Parte do projeto Reabraço, a faixa será dedicada ao seu primogênito, Nuno Areia, e estará disponível nas plataformas digitais.

Para quem gosta de shows fora do grande circuito, o BOTA Anjos, em Lisboa, apresenta a brasileira Bia Ferreira, que cantará apenas com um microfone, acompanhada de um DJ, sem banda. Às 21h. O BOTA fica no Largo Santa Bárbara, 3D. Ingresso a 15 euros.

Na Casa da Gira, toda a energia com as meninas do Gira Coletivo, acompanhadas de Mamá Suen, no Sons da Cantina, e dos DJ Gardênia e Technofoguete. O samba rolará das 20h à meia-noite, na Praça David Leandro Silva, 22, em Marvila. Ingresso a 5 euros (antecipado) e a 8 euros (na hora e em dinheiro).

Em meio a tanta diversão, é possível desfrutar delícias da culinária brasileira na D’ de Doces. Os brigadeiros são campeões de audiência e, entre os salgados, a coxinha e a empada despontam na opinião dos frequentadores. A loja principal fica na Avenida Dom Afonso Henriques, 7E, Almada.

Sábado, 24 de agosto

O dia começa com o evento Empreender Transforma, no Seixal, promovido pelo espaço Sonho Meu, que contará com a presença de Catarina Coelho, criadora da Rede Conexão Mulher e do Conecta Summit. A partir das 10h. O ingresso, que inclui almoço, custa 30 euros.

Às 21h, o BOTA Anjos recebe Christine Valença, com seu repertório de pop alternativo brasileiro e soul. Endereço: Largo Santa Bárbara, 3D, Lisboa. Ingressos a 8 euros.

Já o Porto ouvirá Bia Ferreira, com toda a sua verve provocativa. A apresentação ocorrerá no Plano B, na Rua Cândido dos Reis, 30. Às 22h30. Entrada a 15 euros.

Em Vila Nova de Gaia, o Samba no Porto vai começar às 15h e se estender até a 1h da manhã. O evento, que inclui um bufê de feijoada, contará com as apresentações de Resenha do Samba, Toque Social, Pagode da Mari e DJ Fabinho BW. Haverá espaço reservado para as crianças. Na Rua do Choupelo, 39. Ingressos entre 25 euros (na hora) e 35 euros (com feijoada incluída).

Se a vontade for por reunir um sambinha com feijoada, em Lisboa, uma alternativa é o Pagode do Chefe, no Boteco Dona Luzia. Avenida 5 de Outubro, 36D, Saldanha. Almoço das 13h às 17h.

Domingo, 25 de agosto

A roda de batucada do Viva o Samba estará no espaço Mirari, em Lisboa, a partir da 14h. Nos intervalos das apresentações, o som será comandado pelo DJ Xavbeatz. Os ingressos antecipados custam 10 euros. Avenida 24 de Julho, 170.

Quem quiser almoçar antes, pode desfrutar do cardápio bem brasileiro do restaurante Sol Brasil, que fica na Rua Caminhos de Ferro, 112, Lisboa.

Já o projeto Rua das Pretas estará na Casa do Gadanha, em Estremoz, em um concerto intimista ao pôr do sol, combinando música, vinho, gastronomia e pôr do sol alentejano.

Há, ainda, a exposição Nosso Barco, Tambor e Terra, do artista Ernesto Neto, que ficará em exibição no MAAT, em Lisboa, até 7 de outubro. Uma oportunidade de explorar a arte contemporânea brasileira.

Ótimo fim de semana!