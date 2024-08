Pelo menos oito migrantes morrem em rio entre Sérvia e Bósnia

Pelo menos oito migrantes morreram e outros estavam desaparecidos depois de um barco em que atravessavam um rio da Sérvia para a Bósnia-Herzegovina se ter virado, segundo o responsável de uma equipa de resgate bósnia.

Vlada Rankic, que chefiava a equipa, disse que um barco se tinha virado pelo das 6h da manhã locais (5h em Portugal Continental).

“Não temos informações exactas, mas foram retirados oito corpos até agora”, afirmou, falando a jornalistas perto da cidade de Bratunac, acrescentando que as equipas procuravam uma mulher e o seu bebé. “Infelizmente, achamos que não haverá sobreviventes.”

Segundo Rankic, foram destacadas equipas de salvamento da defesa civil, a polícia de fronteira da Bósnia e da Sérvia, mergulhadores e bombeiros para as buscas ao longo das margens florestais do rio.

“Mobilizámos todos os recursos possíveis”, disse.

Rankic não sabia dizer quantas pessoas estavam no barco. Antes, o director da Defesa Civil, Boris Trninic, disse à agência noticiosa Srna que as estimativas não oficiais apontavam para um número de 30 pessoas, das quais 15 chegaram à margem.

A televisão N1 noticiou que as equipas de salvamento estavam também à procura de um contrabandista que levou os migrantes para a outra margem do rio.

A polícia de fronteira confirmou que o incidente ocorreu ao início da manhã, sem dar quaisquer pormenores.

As autoridades sérvias confirmaram a ocorrência de um incidente no rio, mas não confirmaram as mortes. O Ministro do Interior, Ivica Dacic, disse que estavam a bordo 25 pessoas, das quais apenas 18 chegaram ao lado bósnio.

Milhares de pessoas do Médio Oriente, Afeganistão, Paquistão e Norte de África utilizam todos os anos a chamada rota dos Balcãs, que passa pela Turquia, Bulgária, Macedónia do Norte e Sérvia, para chegar aos países ocidentais.

Muitos migrantes atravessam as fronteiras pagando a passadores, organizados em redes complexas, e há acidentes com frequência.