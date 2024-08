Que desfechos pode ter a incursão da Ucrânia na Rússia?

A Ucrânia atacou esta quarta-feira a capital russa, Moscovo, com pelo menos 11 drones que foram abatidos pelas defesas aéreas. Segundo as autoridades russas, é um dos maiores ataques com drones à capital desde que a guerra na Ucrânia começou em Fevereiro de 2022.

Estes ataques acontecem depois de, no dia 6 de Agosto, a Ucrânia ter surpreendido tudo e todos ao invadir a região ocidental de Kursk, na Rússia - o maior ataque estrangeiro em território russo desde a Segunda Guerra Mundial.

Esta incursão ucraniana acontece ao mesmo tempo que as tropas russas avançam no leste da Ucrânia, onde controlam cerca de 18% do território. A estratégica cidade de Pokrovsk está em risco e a Ucrânia já decretou a retirada das famílias com menores da região. Este centro administrativo no ocidente de Donetsk é muito importante nas rotas de abastecimento ucranianas na sua frente leste e perdê-lo poderá ser uma derrota pesada para Zelensky.

Que impactos pode ter esta arriscada decisão das tropas ucranianas e de que forma pode mudar o curso do conflito e da percepção sobre ele?

Neste P24, ouvimos Sandra Fernandes, especialista em Relações Internacionais e professora da Universidade do Minho.

