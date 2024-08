Palhaços d’Opital já têm casa. Como uma publicação numa rede social mudou a vida desta associação que faz rir idosos

Os Palhaços d’Opital (PdO) acabam de ganhar uma nova casa, depois do grito de alerta que esta semana lançaram publicamente, dando conta da “indignação e revolta” pela falta de um espaço para trabalharem.

Quando no início da semana o director criativo, Jorge Rosado, decidiu fazer uma publicação no Linkedin, estava longe de imaginar o alcance que viria a ter. “Logo no mesmo dia recebi dezenas de chamadas, de várias entidades e instituições. Até do bastonário da Ordem dos Médicos, que conhece o nosso trabalho”, contou ao PÚBLICO, horas depois de ter aceite a oferta do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), na mata da Escola Agrária: a chamada “casa branca”, um espaço rodeado de árvores e relva, onde a partir de agora a associação vai poder criar, ensaiar e programar as suas actividades com os mais velhos, nos hospitais de todo o país.

“Nós tivemos dezenas de propostas. Várias pessoas ofereceram casas e garagens, empresas ofereceram espaços, mas alguma delas eram fora. E esta pareceu-nos óptima”, afirma Jorge Rosado, o palhaço que há 11 anos decidiu criar a associação Palhaços d’Opital, uma das poucas que centra a sua actividade nos idosos, em meio hospitalar.

“O espaço que agora nos ofereceram é extraordinário, e superou completamente os nossos sonhos. Além de ganharmos casa para a sede, ainda vamos trabalhar com um grupo de investigadores que se dedica a esta área que nós trabalhamos. E isso é incrível”. O entusiasmo de Jorge Rosado contrasta com o desânimo que esta semana acabou por tornar mais conhecido o trabalho que a sua equipa faz, a partir de Coimbra.

Começou pelas visitas semanais aos hospitais de Cantanhede e Figueira da Foz, em 2013, mas nos últimos anos estendeu-se a outros hospitais parceiros: Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), IPO de Coimbra (IPOC), Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV – Viseu e Tondela),Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV – Aveiro e Águeda), e já este ano chegaram a Lisboa, através de um protocolo com o Hospital de Santa Maria.

Jorge Rosado já era palhaço e, por isso, ainda antes de fundar a Palhaços d’Opital, começou por fazer rir as crianças com cancro, a convite da associação Acreditar. Mas, percebendo que havia uma lacuna sem qualquer resposta - o público adulto, acabou por redireccionar esforços, com especial foco nos idosos, um trabalho pioneiro em toda a Europa. Nos anos mais recentes, especializaram-se em áreas tão importantes como a demência ou o internamento social.

Está bem de ver que a equipa foi crescendo, e o projecto também. “Mas era sempre uma angústia, porque praticamente de dois em dois anos tínhamos que mudar de espaço”.

Mudança em Setembro

O presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Jorge Conde, não fazia ideia das condições em que a PdO se encontrava, até ler a publicação de Jorge Rosado. “Fomos apanhados de surpresa. Conhecendo o trabalho que fazem era estranho não terem um sítio onde guardar as coisas. A nós pareceu-nos uma situação um pouco insólita, numa cidade tão virada para as questões da saúde, não terem um espaço condigno. Quanto mais não terem, de todo, um espaço”. Como o IPC tinha um espaço vago, no conjunto das quatro casas da mata que circunda a Escola Agrária, rapidamente se encontrou a solução. Para além do espaço, o Politécnico vai criar ainda uma maior aproximação: “puxar os nossos alunos dos cursos da área da saúde para potenciar o trabalho que fazem”. “Acreditamos que assim estamos a contribuir para uma maior humanização no próprio ensino”, sublinha Jorge Conde.

O protocolo será formalizado em Setembro, mês em que a PdO poderá já ocupar o espaço, que agora está a ser arrumado.

Toda a intervenção desta associação “é apadrinhada por duas organizações, que é a Fundação AGEAS e a Delta Cafés”, destaca Jorge Rosado. “Lamentavelmente nem o Estado nem as autarquias prestam qualquer apoio à associação”, afirma o director e fundador dos Palhaços. “Todo o custo da operação no IPO de Coimbra é suportado por estas duas organizações”. Em termos públicos, o único financiamento veio do programa Portugal Inovação Social, através de fundos comunitários.

“Tudo que as pessoas vêem do nosso trabalho nos hospitais é fruto de pelo menos seis a oito meses de trabalho”, afirma Jorge Rosado, justificando assim a necessidade de um espaço condigno para trabalhar, a montante. “Os artistas têm que aprender a cantar e a tocar aquela música correctamente”.