Lisboa revê distribuição de verbas pelas juntas para limparem melhor as ruas

Nova fórmula privilegia freguesias mais pressionadas pelo turismo. Um dos factores será a concentração do sinal emitido pelas redes de telemóvel. Belém e Parque das Nações entre as beneficiadas.

A Câmara Municipal de Lisboa está a preparar uma profunda revisão do modelo de distribuição de verbas pelas 24 juntas de freguesia da cidade, no âmbito dos contratos com elas mantidos para assumirem tarefas diversas, com o objectivo de assim melhorarem a limpeza do espaço público nas suas áreas de competência. As novas regras, a serem apresentadas em breve às juntas e que começarão a ser aplicadas ainda durante este ano, implicarão uma significativa alteração dos critérios de entrega dos envelopes financeiros. Mas sem prejudicar nenhuma das juntas. Nenhuma ficará a ganhar menos, algumas ficarão a ganhar muito mais. Desde que o executivo liderado por Carlos Moedas (Novos Tempos) tomou posse, as freguesias já receberam 25 milhões de euros.