Fernando Tavares Pereira. O serralheiro que se tornou patrão do interior

“Esta pêra está quase boa para apanhar, ó Nuno. Mais uma semana e já se colhem.” Debaixo de um calor de ananases, Fernando Tavares Pereira passa em revista o estado da fruta: maçãs, pêras e ameixas em pomares a perder de vista, naqueles hectares da Beira Alta. Não cabem ali as explorações de framboesa e mirtilos, mais afastadas. Mas de caminho havemos de passar pelas vinhas. O empresário sabe de cor cada casta, aqui, nas encostas do Dão, como nas explorações do Douro. Aos 68 anos, o homem que nasceu pobre, numa casa de oito irmãos, em Toriz, e se estabeleceu ali mesmo, em Midões, no concelho de Tábua, dedica a mesma atenção a cada palmo de terra como a qualquer outro dos seus negócios, das dezenas de empresas em áreas tão diversas como a fruticultura, os vinhos, os centros de inspecção automóvel, a construção civil ou o turismo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt