Ronaldo lança canal de YouTube que já ultrapassou os 18 milhões de subscritores

Chama-se UR Cristiano Ronaldo e é o mais recente projecto do craque internacional português. Cristiano Ronaldo lançou na tarde de quarta-feira, o seu novo canal de YouTube e na primeira hora angariou cerca de um milhão de subscritores — nesta quinta-feira, o canal já alcançou 18,3 milhões de subscritores. O primeiro vídeo, onde explica o projecto, tem quase sete milhões de visualizações e cerca de 68 mil comentários.

Porquê "UR"? Quando pronunciado em inglês significa "you are", "tu és", uma designação que procura a envolvência dos internautas, explica o jogador do clube saudita Al-Nassr, que começa por dar as boas-vindas em inglês, mas continua em espanhol. “UR é uma forma de chamar as pessoas para que estejam do nosso lado, para que se sintam parte do conceito”, explica.

“Este é um projecto em que já estamos a pensar há muitos anos, mas só agora surgiu a oportunidade de torná-lo real”, explica o jogador, sentado ao lado da mulher. Esta “é uma forma de poder estar mais perto dos meus fãs, da minha gente. É a plataforma ideal para poder partilhar um pouco a minha vida, as minhas coisas, em conteúdos orgânicos e originais”.

Foram já publicados 19 vídeos no canal e, de acordo com a Variety, o canal terá conteúdos focados em futebol, mas também haverá temas ligados ao bem-estar, família, nutrição, prática desportiva, educação e negócios. Por exemplo, há um vídeo sobre como gere Cristiano Ronaldo a pressão de ser quem é.

Até à data, Ronaldo não é a pessoa mais seguida no YouTube. Essa honra cabe a MrBeast, que tem 311 milhões de subscritores. No entanto, é possível que não demore muito a atingir esse número, aponta a revista norte-americana, tendo em conta o facto de ter ultrapassado o um milhão de subscritores logo na primeira hora.