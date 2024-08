Três, dois, um, férias! Preparado para um verão de grandes filmes e emoções?

Quando a correria do dia-a-dia não permite intervalos, as férias são a altura ideal para ver finalmente os melhores filmes e séries dos últimos tempos. Instale-se na cama de rede ou na espreguiçadeira e pegue no tablet, pois vamos dar-lhe a conhecer a plataforma de streaming que reúne as produções de melhor qualidade e que precisa de assinar para ter o verão perfeito: a FILMIN.

A FILMIN é a “casa” dos verdadeiros amantes de cinema, o lugar dos filmes aclamados pela crítica e diferentes do habitual. É a alternativa por excelência para quem procura algo mais do que apenas o conteúdo mainstream. Sob o mote “descobre o cinema que muda tudo”, a FILMIN é a plataforma indicada para quem quer ter acesso a obras-primas, clássicos, filmes independentes, séries exclusivas, documentários e muito mais. A casa do cinema livre de modas, de géneros, de preconceitos com conteúdo novo, emergente, urgente, com mais igualdade, inquietação e emoção.

Com um catálogo com mais de dois mil títulos, estreias semanais de filmes, séries e documentários (em idiomas originais, com acesso a legendas em português), a FILMIN está disponível na App Store e Google Play e em dispositivos como Apple TV, Chromecast, Móvel, Smart TV, PC ou Fire TV. É perfeita para levar consigo para a casa de férias ou para a beira da piscina.

Foto Um dos destaques para estas férias de Verão é a série "Emília", que oscila entre a comédia e o drama, à medida que conta as dificuldades com que se depara uma jovem mulher artista no mundo moderno.

A boa notícia é que, para ajudar os apaixonados pela sétima arte a descobrir autênticos tesouros este verão, a FILMIN está agora a oferecer 3 meses de serviço por apenas 6,95€ (antes 20,85€). Uma proposta irrecusável: com o valor de apenas uma mensalidade, terá acesso à plataforma durante 3 meses. Há ainda outra promoção disponível: 6 meses de plataforma por 19,95€ (antes 41,7€).

Porque é que não pode deixar de aderir a uma destas promoções? Porque é na FILMIN que encontramos os filmes que mudam a nossa visão do mundo e da vida, que nos fazem reflectir e que nos lembram porque somos apaixonados pela sétima arte. Este é o lugar onde estão os clássicos, os filmes de culto, os nossos filmes favoritos e as pérolas do cinema independente, que não encontramos em mais lado nenhum. A FILMIN destaca-se por várias razões, e uma delas é distanciar-se dos conteúdos mainstream a que os outros serviços de streaming se dedicam.

Os filmes a não perder este verão

Para começar as férias em grande, deixamos algumas sugestões de filmes e séries aclamados nos últimos tempos e que encontra na FILMIN. Por exemplo, “How to Have Sex - A Primeira Vez”, um drama realizado por Molly Manning Walker, lançado em 2023, vencedor de dois prémios BAFTA, da secção “Un Certain Regard” do Festival de Cannes e de outros prémios ou nomeações. Em “How to Have Sex - A Primeira Vez”, a realizadora Molly Manning Walker pinta um retrato do início da idade adulta, com um olhar vibrante e compassivo sobre a amizade, o sexo e o consentimento.

Destacamos também os filmes “The Quiet Girl - A Menina Silenciosa”, de Colm Bairéad, nomeado ao Óscar de Melhor Filme Internacional em 2023; “Triângulo da Tristeza”, uma das melhores comédias negras dos últimos anos, vencedora da Palma de Ouro no Festival de Cannes, escrita e realizada por Ruben Östlund (“O Quadrado”); “Annie Ernaux - Os Anos Super 8”, os filmes caseiros e inéditos filmados por Ernaux e a sua família de 1972 a 1981, que se ligam aos temas explorados na obra da mais recente Nobel da Literatura; e “As Oito Montanhas”, uma emocionante obra do casal belga Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch que explora o tema da amizade e que conquistou o Prémio do Júri na 75.ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

Para os miúdos e para os graúdos

E como as férias de Verão são, frequentemente, sinónimo de férias em família, é importante não esquecer os mais pequenos, que também merecem ver filmes e séries de qualidade. Para eles, a FILMIN tem no seu catálogo séries tão intemporais como "Wallace e Gromit" ou a série "Destemidas" que conta a história de 30 mulheres que ajudaram a revolucionar o nosso mundo. Já no que diz respeito a filmes, encontra no catálogo opções para crianças pequenas e pré-adolescentes, incluindo títulos como "Assim mas sem ser assim" de Pedro Brito ou o famoso "Wonka" com o actor Timothée Chalamet.

Vale a pena salientar ainda que no catálogo da FILMIN encontramos várias colecções dedicadas às produções portuguesas, nomeadamente, “Novas Vozes do Cinema Português”, “Personalidades Portuguesas”, “Top Cinema Português” e muito mais. Esta plataforma de streaming permite-nos viajar por alguns dos mais marcantes filmes e séries do nosso país e conhecer melhor o cinema português. Duas das estreias mais recentes na plataforma são o último sucesso do realizador João Canijo, “Mal Viver” e "Viver Mal", que venceu o Urso de Prata - Prémio do Júri na Berlinale, e a série “Emília”, de Filipa Amaro, que acompanha as dificuldades com que se depara uma jovem mulher artista no mundo moderno.

Razões de sobra para aderir já à FILMIN e viver um verão pleno de descobertas e surpresas, na companhia da magia do cinema. Se procura algo diferente do que está habituado, é na FILMIN que vai encontrar.