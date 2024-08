Em Setembro, a Amadora é arte

11 de Setembro de 1979. Esta data está marcada indelevelmente na história da Amadora, uma vez que foi esse o dia em que ganhou a sua autonomia face ao concelho de Oeiras, a que até então pertencia: nesse dia, era criado o município da Amadora, o primeiro a ser criado após o 25 de Abril.

Para marcar tão importante aniversário, a cidade da Amadora irá receber, ao longo de dez dias de Setembro, toda uma panóplia de acontecimentos artísticos e culturais que procuram catapultar este concelho como uma das paragens obrigatórias para artistas e amantes das mais diversas expressões de arte.

A explosão do primeiro concelho do pós-25 de Abril

No período entre 1950 e 1970, a Amadora testemunhou uma verdadeira explosão demográfica em virtude do desenvolvimento económico da Área Metropolitana de Lisboa. Progressivamente, autonomizou-se face à capital, trilhando um caminho que viria a desembocar na formalização do município e na elevação a cidade, que aconteceu sete dias depois da primeira distinção.

Foi este histórico agregador que converteu a Amadora na quarta maior cidade do país, no que toca à densidade populacional. Os 171.500 habitantes – segundo os Censos de 2021 – são a face visível de um município que, desde sempre, integrou a inclusão no seu ADN, de um município que elevou a diversidade das suas gentes e a transformou numa força viva de crescimento e desenvolvimento.

Também como bandeira de abertura e diversidade das expressões, o desenvolvimento da Amadora assume uma faceta importante no panorama artístico-cultural, em que o município é, indiscutivelmente, activo.

Foto O município da Amadora foi o primeiro a ser criado após o 25 de Abril de 1974 e, este ano, comemora o 45.º aniversário com uma agenda cultural robusta, de 5 a 15 de Setembro.

A arte em toda e qualquer forma

Com concertos, exposições, mini-shows, entregas de prémios e pequenos festivais e feiras, a Amadora será a cidade da cultura e da celebração no mês de Setembro. É um programa vasto e completo na diversidade das manifestações culturais e artísticas.

Um dos momentos altos destas celebrações é a 35.ª edição do Prémio José Afonso, em homenagem ao cantautor português e que a cidade instituiu em 1988 para celebrar a criação musical de raiz portuguesa. Nesta edição, será distinguida a cantora MARO, vencedora do Festival da Canção, em 2022, e com o mais recente álbum “hortelã”, editado em Abril de 2023.

Também honrando as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, tão intrinsecamente ligado à cidade, a 10.ª edição das Conversas na Rua acontece para sensibilizar a população para as práticas artísticas, bem como posicionar a Amadora como um núcleo de promoção e dinamização artístico-cultural. Para tal, estas conversas – que decorrem entre 26 de Agosto e 8 de Setembro – têm como artistas convidados o embaixador local Odeith, Daniel Eime e Mura, e a Thunders Crew para uma reflexão sobre a cidade da Amadora, bem como sobre os valores da liberdade, da igualdade e da democracia.

É de 13 a 15 de Setembro que a música, mais do que nunca, tomará conta da cidade. Durante os três dias, marcados por apresentações e concerto, vão actuar o Quorum Dance Company, com VOZ, o compositor Rodrigo Leão, com o espectáculo Os Portugueses, a banda Cara de Espelho, Carlão e, para terminar, a Orquestra Sinfonietta de Lisboa com o Coro Ricercare com Do Erudito ao Popular.

Entre 5 de Setembro e 6 de Outubro, a exposição Variações sobre um tema. Obra Gráfica de Maria Helena Vieira da Silva, com um espólio de 54 obras da artista – entre gravuras e serigrafias, criadas através das mais diversas técnicas de versatilidade de Maria Helena Vieira da Silva – pode ser visitada na Galeria Municipal Artur Bual. A 12 de Setembro abre portas mais uma exposição, na Casa Roque Gameiro, sobre ilustração e banda desenhada – Todas as Cores. Guida Ottolini (1915-1992). Uma Ilustradora da "Tribo dos Pincéis"​. O visitante poderá, assim, conhecer as facetas e os traços distintivos da artista, bem como alguns dos seus melhores trabalhos. Já no Espaço Delfim Guimarães, a partir de 12 de Setembro, é possível visitar Amílcar Cabral - Uma Exposição, uma mostra para relembrar e destacar o político do século XX, evocando os cinquenta anos do seu assassinato, os cem anos do seu nascimento, os cinquenta anos da declaração de independência da Guiné e os cinquenta anos do 25 de Abril de 1974.

Os livros ganham também destaque com a Festa do Livro. Com a participação de escritores e figuras conhecidas pelo público, esta 9.ª edição vai contar com diversas mesas de debate, ateliês e espectáculos, que podem ser visitados na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. O reconhecimento do livro enquanto expressão artística procura, neste evento, fomentar a leitura e o gosto pelos livros por todas as facções da população diversa que a Amadora apresenta.

Para as crianças – que é impossível ficarem esquecidas – há espectáculos totalmente dedicados e para si pensados. É a 8 de Setembro que os mais pequenos vão poder assistir, em diversos horários, aos Mini Shows Infantis com as personagens RUCA e Ovelha Choné, mesmo antes de voltarem à escola e à rotina.

Seja pela música, pelas exposições ou por quem ali vai falar e discutir ideias, em Setembro, todos os caminhos vão dar à Amadora, a tão revolucionária cidade.