Com o mercado estagnado, maioria dos bancos já oferece spread abaixo de 0,8%

A descida das taxas de juro tem demorado a reflectir-se nas prestações a pagar pelas famílias com crédito à habitação, mas a trajectória de queda mantém-se há vários meses e, no último mês, registou-se nova redução. E o alívio começa a sentir-se, também, noutra frente, com quase todos os bancos a entrarem na luta pela captação de clientes, numa altura em que as carteiras de crédito têm permanecido praticamente estagnadas e em que o mercado imobiliário está em contracção. Em Agosto, considerando apenas as maiores instituições de crédito a operar em Portugal, o spread mínimo oferecido já está abaixo de 0,8% na maioria dos casos, quando há dois anos a oferta ainda estava em 1%.

