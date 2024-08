Governo afasta administração da Parpública

O Governo decidiu afastar a administração da Parpública, que era liderada por José Realinho de Matos, avançou nesta quinta-feira o Jornal de Negócios e confirmou o Ministério das Finanças à Lusa.

Esta decisão terá sido comunicada só esta quinta-feira a José Realinho de Matos.

A saída foi justificada com a existência de uma postura mais reactiva do que preventiva da administração, bem como com a falta de prestação de informação atempada ao ministério, segundo o Negócios.

O Ministério das Finanças confirmou à agência Lusa a informação, mas não adiantou mais dados relativamente à saída da administração da empresa que gere as participações do Estado.

José Realinho de Matos e os vogais Elisa Cardoso e João Marcelo estavam à frente da Parpública desde 6 de Novembro de 2023, nomeados pelo anterior executivo socialista. Realinho de Matos sucedeu a Jaime Andrez, que por sua vez substituíra Miguel Cruz na liderança da holding estatal, em Julho de 2020.

A administração da sociedade pública, recorde-se, foi directamente criticada pela gestão da Inapa – grupo de distribuição de papel cujo maior accionista é o Estado português, com 45%, através da Parpública –, que afirmou publicamente, a 25 de Julho, ter havido “repetidas tentativas infrutíferas por parte da Inapa de obter o apoio do seu principal accionista, a Parpública, para diversas soluções alternativas de reforço de capital, apesar do apoio de outros stakeholders”.

Em comunicado ao mercado, uma vez que as acções da Inapa eram cotadas em bolsa, a gestão da distribuidora de papel afirmava: “Após três anos de apresentação de diversas propostas alternativas devidamente fundamentadas, não foi possível avançar com qualquer solução por indisponibilidade da Parpública, comunicada à Inapa em Janeiro de 2023.”

A Parpública sabia, sustentou a gestão da Inapa a 22 de Julho, que haveria um “inevitável e imediato contágio à Inapa IPG [subsidiária alemã da Inapa que evidenciou uma necessidade de 12 milhões de euros de recapitalização] e consequentemente a todo o grupo Inapa”. Foi ainda “sensibilizada” a holding estatal “para a circunstância de que a insolvência súbita, mas absolutamente evitável, acima referida teria o efeito devastador numa empresa nacional com acções admitidas a negociação, que é, ademais, um dos principais distribuidores de papel europeu”.

Do lado do actual executivo, o balanço do que se estava a passar na Inapa há um mês evidenciava, no mínimo, falta de comunicação entre o accionista Estado e a gestora pública enquanto sua representante na grupo insolvente: “O executivo tomou conhecimento da situação crítica em que se encontrava a Inapa” depois de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter decidido suspender as acções da empresa, no passado dia 11 de Julho, quando a Inapa prorrogou por dez dias o reembolso de uma emissão de obrigações convertíveis, afirmou então o Ministério das Finanças ao PÚBLICO.

Só nessa ocasião o executivo convocou a Parpública para uma reunião, “na qual lhe foi transmitido que a Inapa havia solicitado uma injecção de 12 milhões de euros no imediato, para fazer face a necessidades de tesouraria da sua participada na Alemanha, quando estaria já em análise um outro pedido de 15 milhões de euros para reestruturar a empresa”, explicou o ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento.