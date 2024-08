Músicos-escritores, a tentação literária de quem canta

O anúncio foi feito no dia 19 de Junho: há um novo romance de Chico Buarque e será publicado em Portugal no dia 23 de Setembro, pela Companhia das Letras. Chama-se Bambino a Roma e a data escolhida para o anúncio não foi ocasional. Nesse dia, Chico Buarque completou 80 anos. É, dizem os editores, um “retrato efabulado do fim da infância e começo da adolescência” do autor, nos anos em que esteve emigrado na Europa. Livro de memórias? Sim e não; pelo que se anuncia, é escrito “num registo de autoficção”, usando livremente a realidade como matéria-prima. Coisa que ele já fez noutros romances ou contos, de Estorvo (1991) a Anos de Chumbo (2021), passando por Benjamim (1995), Budapeste (2003), Leite Derramado (2009) e O Irmão Alemão (2014).

