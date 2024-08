Terra Queimada, O Corvo e outras estreias para esta semana

Depois de um golpe malsucedido o ter forçado a fugir de Berlim doze anos antes, Trojan, um criminoso, decide regressar e refazer a vida. Como precisa urgentemente de dinheiro, aceita fazer equipa com mais três assaltantes com a missão de roubar vários quadros no valor de quase um milhão e meio de euros para um coleccionador de arte que pretende manter o anonimato. Mas quando tudo parece milimetricamente alinhado, há algo que sai do seu controlo e eles vêem-se a lutar pela sobrevivência.

Seleccionado para competir na 74.º edição do Festival de Cinema de Berlim, um thriller realizado e escrito pelo alemão Thomas Arslan (Ouro) que continua a história de Nas Sombras, realizado por Arslan em 2010, que nunca chegou a estrear-se em Portugal e que está actualmente disponível na Filmin. Com Mišel Matičević novamente a dar corpo a Trojan, o elenco conta ainda com Marie Leuenberger, Alexander Fehling, Bilge Bingül e Holger Doellmann.

Em 1994, Alex Proyas, realizador australiano nascido no Egipto, alcançou projecção internacional ao adaptar ao grande ecrã a banda desenhada O Corvo, criada em 1989 por James O'Barr. Essa fantasia negra em ambiência gótica ficou também marcada pela trágica morte de Brandon Lee (filho de Bruce Lee), após ter sido acidentalmente alvejado durante as filmagens por uma arma que deveria conter apenas pólvora seca.

Este remake actualizado tem assinatura Rupert Sanders e conta a mesma história: após Eric e Shelly (desta vez interpretados pelo actor Bill Skarsgård e pela cantora, compositora e dançarina FKA Twigs) serem brutalmente assassinados por um bando de criminosos, a alma de Eric é incapaz de descansar. Movido por um indomável desejo de vingança, ele é ressuscitado por um corvo e guiado de volta ao mundo dos vivos para castigar, da forma mais agonizante possível, cada um dos responsáveis.

Yevgeniya foi abandonada pelo marido e criou sozinha Sasha, que se tornou a sua única razão de viver. Mas agora que ele é já um adolescente com vontade própria, sente um grande desejo de visitar o pai, que vive do outro lado do país. Compreendendo as suas razões, ela deixa-o passar uma parte do Verão com o progenitor. Mas quando o rapaz regressa, ela sente-o diferente. Preocupada com a mudança de comportamento do filho, Yevgeniya lê uma carta que o ex-marido lhe envia, descobrindo que o rapaz faz planos para se mudar definitivamente para casa do pai.

Um drama existencial escrito por Natalia Reazantseva e filmado, em 1971, pela ucraniana nascida na Moldova Kira Muratova (1934-2018). O Longo Adeus esteve em competição no Festival de Cinema de Locarno em 1987, ano em que foi exibido pela primeira vez depois de vários anos esquecido, onde recebeu o prémio FIPRESCI.

Nadia (Nina Ruslanova), uma jovem recém-chegada à cidade, vai trabalhar como empregada em casa de Valya (interpretada por Kira Muratova, a realizadora). Mas o que Valya não sabe é que a rapariga está apaixonada por Maksim (Vladimir Vysotskiy), seu marido, um geólogo que Nadia conheceu durante uma expedição que ele fez na aldeia dela.

Um drama realizado em 1967 por Kira Muratova, cujo argumento co-escreveu com Leonid Jukhovitski.

Desde 2008, ano de Busca Implacável, que Liam Neeson tem orientado a sua carreira para a acção. Este filme mantém esse foco. Teve estreia no Festival de Cinema de Veneza é a segunda colaboração do actor norte-irlandês com o realizador americano Robert Lorenz, que começou no cinema como produtor de Clint Eastwood.



Passa-se na época dos conflitos na Irlanda do Norte, e centra-se num veterano da Segunda Grande Guerra que, quando regressou à terra natal, se viu viúvo e enveredou pelo campo do alcoolismo, passando depois a trabalhar como assassino a mando de um líder criminoso local. Já reformado, volta para mais um trabalho quando há um bombista do IRA foragido na sua aldeia. O elenco, todo irlandês, tal como a equipa técnica, inclui Kerry Condon, Jack Gleeson, Colm Meaney e Ciarán Hinds. (RN)

Margaret (interpretado pela cantora, escritora e actriz Stéphanie Blanchoud) tem 35 anos e graves problemas de autocontrolo. Quando uma discussão com a mãe (Valeria Bruni Tedeschi) sobe de tom ao ponto dela a agredir fisicamente, a polícia é chamada a intervir. Como consequência, é-lhe atribuída uma ordem de restrição que a impede de chegar a menos de 100 metros da progenitora. Para demarcar essa distância e para se assegurar que Margaret não piora a situação com as autoridades, Marion (Elli Spagnolo), a irmã mais nova, pinta uma linha azul no chão em redor da casa.

Arrependida e carente do apoio dos que lhe são mais próximos, Margaret luta contra um desejo descontrolado de se aproximar da mãe. Por isso, todos os dias ela aparece naquele marco e espera.

Co-produção entre a Suíça, a França e a Bélgica, um drama sobre disfuncionalidade e necessidade de reconciliação, realizado por Ursula Meier, também realizadora de Home - Lar Doce Lar (2008) e Irmã (2012).

Motel Destino é o nome de uma pequena hospedaria situada nas imediações de uma cidade do Ceará, Brasil. A história segue Heraldo (Iago Xavier), um jovem oriundo de famílias muito pobres que ali aparece após ter passado algum tempo numa casa de correcção. A sua chegada transforma o dia-a-dia das pessoas que ali se encontram, incluindo Elias (Fábio Assunção), o dono do estabelecimento, e Dayana (Nataly Rocha), a mulher dele.

Estreado no Festival de Cinema de Cannes, onde competiu pela Palma de Ouro e pela Queer Palm, um thriller erótico realizado pelo nordestino Karim Aïnouz — também autor de Madame Satã (2002), O Céu de Suely (2006), Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009), Praia do Futuro (2014), A Vida Invisível (2019) ou O Marinheiro das Montanhas (2021).

Estamos no ano 2032 e muita coisa mudou na sociedade. Entre elas, há uma particularmente curiosa: de modo a libertar e proteger os humanos, as tarefas perigosas são executadas por robôs, produzidos para funções específicas. Apesar de isso se ter generalizado, é absolutamente proibido o seu uso privado.

É neste contexto que conhecemos Charles que, para ter mais tempo para se dedicar aos videojogos e a outros tipos de distracções, mandou fazer, de forma ilegal, o C2, que nada mais é do que uma cópia exacta de si próprio, que usa em várias circunstâncias do dia-a-dia — entre elas, a difícil incumbência de seduzir o sexo oposto.

O problema surge quando ele envia a sua réplica para conquistar Elaine, que conheceu numa pista de gelo, sem saber que a “rapariga” com quem se cruzou mais não é do que uma réplica da sua dona. Contra todas as probabilidades, os dois robôs conhecem-se, conversam e apaixonam-se perdidamente.

E quando os dois andróides decidem fugir para o México para começar uma vida a dois, longe da interferência alheia, os verdadeiros Charles e Elaine ficam em pânico. Agora, vão ter de encontrar um modo de os deter antes que as autoridades descubram o que andaram a fazer durante todo este tempo…

Com Shailene Woodley e Jack Whitehall a dar vida aos quatro protagonistas, uma comédia de ficção científica que tem assinatura de Casper Christensen e Anthony Hines.

Frida, que se encontra num momento menos bom da sua vida, arranjou trabalho como empregada de mesa num evento de angariação de fundos de Slater King, um multimilionário que administra uma importante empresa ligada à tecnologia.

Qual não é o seu espanto (e entusiasmo) quando ele a convida, e à sua amiga Jess, para uma festa numa ilha privada com um grupo de amigos próximos. Lá, tudo parece perfeito: o luxo, as pessoas e a diversão que parece não ter fim. Mas há qualquer coisa que lhes cria uma sensação de desconforto que não conseguem traduzir em palavras e que parece aumentar a cada dia que passa.

Um thriller psicológico que marca a estreia em realização da actriz Zoë Kravitz em cujo elenco participam Channing Tatum, Christian Slater, Naomi Ackie, Alia Shawkat e Levon Hawke (filho de Ethan Hawke e Uma Thurman, e irmão da também actriz Maya Hawke).

Ozi, uma pequena cria de orangotango, vivia feliz no interior da Amazónia até um grande incêndio ter destruído tudo à sua volta. Separada dos pais e de toda a família, ela foi resgatada por humanos e colocada num abrigo de animais selvagens, onde foi acarinhada e fez muitos amigos.

Naquele lugar, onde animais de várias espécies estão habituados a conviver pacificamente com os seres humanos, ela vai aprender a confiar e a encontrar a sua voz, tornando-se influenciadora digital. Com a ajuda dos seus novos amigos, ela vai usar a sua própria experiência para chamar a atenção para a forma como grandes empresas estão dispostas a enriquecer a qualquer custo, pondo em causa o equilíbrio da Natureza.

Com Mike Medavoy e Leonardo DiCaprio na lista de produtores, este filme de animação de cariz ecológico tem realização de Tim Harper. Amandla Stenberg, Dean-Charles Chapman, Djimon Hounsou, Laura Dern, Hugh Bonneville e Donald Sutherland dão voz às personagens na versão original.

Zodi, um rapaz oriundo de uma tribo "amazigh" (berbere), encontra um dromedário bebé no deserto, que adopta e a quem chama Tehu. Os dois tornam-se inseparáveis e, ao descobrir que todos os anos decorre em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) uma grande corrida de dromedários, que atribui um milhão de dólares ao vencedor, Zodi decide treinar o seu amigo de quatro patas e participar. Mas quando os dois ficam prontos para a competição, um ladrão mal-intencionado decide raptar Tehu e inscrevê-lo na corrida como fosse seu.

Com Yassir Drief, Alexandra Lamy e Youssef Hajdi a assumir as personagens principais, um filme de aventura para toda a família com assinatura do francês Eric Barbier (La Promesse de l'aube).

