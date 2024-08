Sexta na TV: Ao Sabor da Ambição, Joy Ride e a Supertaça feminina

CINEMA

Covil de Ladrões

AXN, 22h

Uma quadrilha projecta um desfalque ao Banco Federal do centro de Los Angeles, uma unidade bancária cujas medidas de segurança a tornam quase impossível de assaltar. Conhecidos pelos seus golpes megalómanos e pelo facto de conseguirem escapar impunes, estão confiantes do sucesso da missão. Mas tudo se complica quando se deparam com uma unidade de elite de combate ao crime, liderada pelo implacável Nick Flanagan, famoso pelos seus métodos pouco convencionais de caça aos criminosos. O confronto entre os dois grupos rapidamente toma proporções inesperadas… Um thriller de acção de 2019 realizado por Christian Gudegast, com Gerard Butler, Curtis “50 Cent” Jackson, O’Shea Jackson Jr. ou Pablo Schreiber.

Ao Sabor da Ambição

RTP2, 23h04

Até 1988, Wong Kar-wai escrevia telenovelas e filmes em Hong Kong. Foi nesse ano que se estreou na realização com esta história de gangsters, em parte inspirada por Cavaleiros do Asfalto, de Martin Scorsese, com Andy Lau, Maggie Cheung, com quem viria a trabalhar muito mais no futuro, e Jacky Cheung nos papéis principais. Wah (Lau) trabalha para as tríades em Hong Kong como cobrador de dívidas e passa a vida a proteger o amigo e parceiro Fly (Cheung), que tem grande propensão a meter-se em sarilhos e muito pouca habilidade para os resolver. Ainda é um realizador numa fase embrionária, que viria a apurar o seu estilo inconfundível nos anos e filmes que se seguiram.

Joy Ride

Prime Video, streaming

Estreia. Adele Lim, que escreveu Asiáticos Doidos e Ricos e Raya e o Último Dragão, estreou-se no ano passado na realização de filmes com esta comédia sobre quatro mulheres americanas de origem asiática que viajam pela China à procura da mãe biológica de uma delas. Ashley Park é Audrey, uma advogada que foi adoptada por pais brancos e vai ao país natal em negócios. Junta-se a Lolo (Sherry Cola), a melhor amiga de infância que nunca conseguiu singrar na vida, a Deadeye (Sabrina Wu), prima de Lolo, e ainda a Kat (Stephanie Hsu), amiga de faculdade que virou estrela de telenovela chinesa. A busca pela identidade é feita com piadas explícitas e muita selvajaria à mistura.

SÉRIE

Se uma Árvore Cair na Floresta…

Netflix, streaming

Estreia. No presente, Jeon Young-Ha (Kim Yun-Seok) gere um chalé de férias no meio da floresta. Vive uma vida pacata, que é completamente virada do avesso com a chegada de uma mulher misteriosa, Yoo Sung-A (Go Min-Si). Não é a primeira vez que isso acontece por aqueles lados. Há duas décadas, no início dos anos 2000, Koo Sang-Joon (Yoon Kye-Sang) é que tratava daquela casa, onde também vivia com a família. Acabou por perder tudo. Yoon Bo-Min (Lee Jung-Eun) era uma agente da polícia na esquadra mais próxima do chalé, que agora regressou como chefe. E irá investigar tudo o que de estranho se passa por lá. Mais uma aposta Netflix na ficção sul-coreana, desta feita escrita por Son Ho-young e realizada por Mo Wan-il.

DOCUMENTÁRIO

O Outro Lado

RTP3, 20h

O jornalista Sean Langan mostra “o outro lado”, o russo, da invasão da Ucrânia, falando com soldados e civis russos sobre a guerra que está em curso desde 2014, intensificada com a ocupação russa em Fevereiro de 2022. Quem são as pessoas que combatem esta guerra de Vladimir Putin? É a essa pergunta que este documentário de mais de uma hora e meia tenta responder.

TALK SHOW

Angélica, 50 & Tanto

Globo, 00h20

Estreia. No ano passado, a actriz e apresentadora Angélica Ksyvickis Huck, conhecida apenas como Angélica, fez 50 anos. Em Novembro, para assinalar a efeméride, a actriz, que começou a carreira em frente às câmaras quando tinha apenas quatro anos e foi também cantora, tornou-se a anfitriã deste talk show.

DESPORTO

Futebol Feminino: Final Supertaça de Portugal

RTP1, 20h42

A Supertaça de futebol feminino faz-se entre o Sporting e o Benfica e, em princípio, em directo do Estádio do Restelo, em Lisboa. Isto se um problema técnico com o relvado for solucionado a tempo. O jogo entre o terceiro e o quarto lugar, o Damaiense e o Racing Power, foi mudado para o Jamor.