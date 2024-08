Feira do Livro do Porto: um post scriptum ao centenário de Eugénio de Andrade

Prolongando as comemorações de 2023, a feira abre com um intenso fim-de-semana dedicado ao poeta, que finalmente terá a sua merecidíssima tília nos jardins do Palácio de Cristal.

Com um belo título tomado de empréstimo a um texto que Eugénio de Andrade (1923-2005) dedicou a um dos seus cúmplices de sempre, o pintor e designer gráfico Armando Alves, a exposição Post Scriptum Sobre a Alegria, inaugurada esta sexta-feira no Gabinete Gráfico da Biblioteca Almeida Garrett, no mesmo dia em que abre a Feira do Livro do Porto, é o rosto mais visível de um intenso programa de debates, leituras, música e cinema que nos próximos dias se constituirá numa verdadeira extensão das comemorações do centenário do poeta de As Mãos e os Frutos, que terminaram no final do ano passado.