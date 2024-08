Disney+ vai ter anúncios e baixa o preço a partir de Outubro em Portugal

A plataforma de streaming Disney+ vai passar a ter um plano de assinatura com publicidade que baixa significativamente o preço de acesso ao serviço, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado. Por 5,99 euros por mês, e a partir de 17 de Outubro, os espectadores portugueses juntam-se a um conjunto de países europeus onde a The Walt Disney Company (TWDC ) já introduziu esta nova tendência do streaming, que a aproxima do modelo da televisão convencional, por um lado, e lhe permite baixar preços num segmento mas também aumentar receitas através da venda de espaço a anunciantes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt