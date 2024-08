Mesmo com um recorde de cirurgias, lista de espera aumentou este ano

Apesar de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ter batido "o recorde de cirurgias" nos primeiros sete meses deste ano - foram realizadas mais de 466 mil operações -, a lista de espera agravou-se ligeiramente em comparação com o mesmo período de 2023, ou seja, havia em Julho mais pessoas a aguardar uma cirurgia do que no mesmo mês do ano passado. Os dados foram adiantados esta quarta-feira pela Direcção Executiva do SNS num comunicado em que é destacado o aumento de 8,5% da produção cirúrgica entre Janeiro e Julho deste ano face aos primeiros sete meses do ano passado.

"Nunca se operou tanto como agora. Os números provam isso", enfatiza o director executivo, António Gandra

d´Almeida, citado na nota enviada à imprensa. "De acordo com os dados extraídos no dia 19 de Agosto sobre o movimento assistencial do SNS, dados esses acumulados de Janeiro a Julho, de 2010 a 2024, verificou-se que nunca o SNS realizou tantas cirurgias como no primeiro semestre de 2024, com 466.668 doentes operados. Comparativamente com igual período de 2023, são mais 8,5% de cirurgias realizadas, quase mais 40 mil cirurgias", especifica a Direcção Executiva.

A procura do SNS voltou a crescer nos primeiros sete meses de 2024, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, em que o padrão tem sido um aumento sistemático de consultas, diagnósticos e, por isso mesmo, também de cirurgias, com excepção de 2020 e 2021, em que se verificou uma diminuição devido à pandemia de covid-19.

Mais inscritos

O problema é que, em resultado do acréscimo de procura verificado nos primeiros sete meses deste ano, e apesar de o SNS ter feito "quase mais 40 mil cirurgias" do que no mesmo período de 2023, a lista de espera cresceu ligeiramente - 0,3% - nos primeiros sete meses deste ano.

Mas também nota que estes dados provam que houve "um maior acesso aos cuidados cirúrgicos, com um número acrescido de utentes a serem inscritos em lista de espera, mais 6,7% do que em igual período de 2023". "Está-se a fazer mais consultas, mais diagnósticos, mais cirurgias", enfatiza Gandra d´Almeida, que atribui estes resultados ao "empenho e profissionalismo" de "médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares" que contribuíram em conjunto "para este sucesso do SNS que representa uma melhor resposta aos portugueses".

A Direcção Executiva passa ainda em revista os resultados do plano especial criado regularizar a lista de espera para cirurgias oncológicas (OncoStop) no Programa de Emergência e Transformação na Saúde apresentado pelo Governo em Maio. Entre Maio e o início de Agosto, foram realizadas "20.666 cirurgias" a doentes com cancros, que incluem "a quase totalidade das 9374 cirurgias que estavam na LIC [lista de inscritos para cirurgia] oncológica a 30 de Abril, data que marca o ponto de partida do Oncostop. As cirurgias que não foram feitas encontram-se agendadas", refere o comunicado.

Sublinha ainda que está a monitorizar em permanência a situação e que já deu indicação às unidades locais de saúde "para verem qual a possibilidade de agendar os doentes acima do TMRG [tempo máximo de resposta garantido] até ao final do ano".