Infecções sexualmente transmissíveis: é preciso quebrar o mito de que não se transmitem por sexo oral

O alerta soou nos últimos meses: as infecções sexualmente transmissíveis (IST) estão a crescer em muitos países, sobretudo entre os mais jovens, revelam dados de Março do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês). Em Portugal, entre 2021 e 2022, as notificações de casos de gonorreia aumentaram 80% e as de clamídia 64%. Especialistas portugueses reforçam a necessidade de apostar na testagem para que as pessoas saibam se estão infectadas e com isso poderem não só procurar tratamento, mas também evitar novos contágios.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt