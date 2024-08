Incêndio na Madeira. Fogo chegou ao Pico Ruivo e há reforço de meios a caminho

Fogo no Curral das Freiras alastrou para a cordilheira central da região e atingiu o Pico Ruivo, onde há 22 operacionais e 7 veículos. Há ainda outra frente activa, na Ponta do Sol.

O incêndio da Madeira progrediu e atingiu o Pico Ruivo durante a noite desta terça-feira, de acordo com a Protecção Civil regional, que pediu um novo reforço de mais 45 operacionais do Continente, que deverá chegar esta quarta-feira à região.

“O pior cenário que temos neste momento é o que decorre da propagação do fogo no Curral das Freiras que progrediu pela cordilheira central da região e atingiu o Pico Ruivo. Esta é uma zona muito complexa. Não se consegue actuar nesta zona devido às condições do terreno”, adiantou à agência Lusa o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil.

De acordo com António Nunes, os operacionais estão a tentar conter a progressão para sítios mais problemáticos, mas a situação "não apresenta melhorias, bem pelo contrário".

Em directo para a RTP3 na manhã desta quarta-feira, o responsável disse que o Pico do Areeiro está a viver “um cenário bastante preocupante face à dimensão das chamas e da área que está a cobrir neste momento”. Neste local, estão sete meios e 22 operacionais. "É o possível porque as zonas são todas elas inacessíveis e não há qualquer forma de chegarmos ao sítio onde as chamas estão a lavrar”, explicou António Nunes, acrescentando que as autoridades estão “expectantes para ver, com o evoluir do dia, o que vai resultar”.

Os operacionais que estão no terreno estão a “fazer faixas de contenção, com equipamentos motorizados para ver se se consegue evitar a progressão para zonas onde existam habitações ou outras infra-estruturas”, mas nesta altura não há habitações em risco, avançou ainda António Nunes. “Esta frente de fogo que temos no Pico do Areeiro decorreu do incêndio que lavrou durante o dia de ontem no Curral das Freiras e que progrediu naturalmente naquela direcção”.

Na Ponta do Sol, onde há outra frente activa, as autoridades continuam a “desenvolver trabalhos" e esperam que as operações tenham sucesso e que, durante a manhã, consigam libertar profissionais os movimentar para a zona do Pico do Areeiro. “Face ao evoluir desta forma desfavorável foi solicitado à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil o reforço de pessoal que veio do continente e está previsto durante o dia de hoje recebermos mais 45 elementos”, adiantou.

Este incêndio, que começou na serra de Água, na Madeira, na passada quarta-feira, consumiu uma área de 8162 hectares, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, o que representa 14% de toda a área florestal da ilha da Madeira.