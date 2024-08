Idosos a viver em lares são prioritários na vacinação para evitar “pressão” no SNS

É identificada como uma "estratégia prioritária" nas linhas orientadoras do próximo Plano de Inverno que já foram enviadas para as Unidades Locais de Saúde (ULS): a campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 deve voltar a arrancar pelos lares de idosos com vista a "reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, assegurando que os cidadãos mais vulneráveis sejam priorizados". O plano também abre a porta a mais projectos que retiram das urgências os casos menos graves, encaminhando-os para os centros de saúde. Ao que foi possível apurar, há quatro ULS que já demonstraram interesse em avançar com o modelo Ligue Antes, Salve Vidas.

