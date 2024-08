Dois meios aéreos apoiam combate ao fogo em Torres Novas, que está a resolver-se

Dois meios aéreos foram activados esta quarta-feira para o incêndio que lavra desde terça-feira numa zona de mato no concelho de Torres Novas, na Serra de Aire, uma área de difícil acesso para os bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo explica que a maior dificuldade dos bombeiros são os acessos, pois os meios terrestres não conseguem chegar a algumas zonas, pelo que o apoio dos meios aéreos está a ajudar a debelar as chamas.

A mesma fonte disse que, apesar de tudo, o fogo, que atingiu uma área protegida, entrou em fase de resolução às 10h. Com uma extensão superior a 38 mil hectares, o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros abrange parte significativa do maciço calcário estremenho e espraia-se pelos concelhos de Leiria, Rio Maior, Torres Novas e Tomar, aproximadamente a 30 quilómetros do litoral.

O incêndio deflagrou na terça-feira à noite, cerca das 20h35. Pelas 9h, segundo a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, estavam no terreno 123 elementos dos bombeiros, apoiados por 38 veículos e os dois meios aéreos. Não existem habitações em risco.