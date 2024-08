Responsável de Ginecologia da Maternidade Alfredo da Costa demitiu-se há mais de uma semana

O responsável do serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa (Lisboa), Carlos Marques, apresentou a demissão há mais de uma semana, no passado dia 12, mas o pedido para deixar o cargo foi conhecido apenas esta quarta-feira. Sem querer comentar esta demissão, a ministra da Saúde disse que o Governo assumiu o compromisso de reorganizar a rede de urgências de obstetrícia, o que vai fazer "nos próximos meses".

Foi a Rádio Renascença que avançou a notícia, adiantando que Carlos Marques pediu a demissão numa carta enviada à presidente da Unidade Local de Saúde de São José em que justifica a decisão com "a elevada sobrecarga de trabalho", numa altura em que a maior maternidade pública do país tem batido recordes de partos e registado um aumento dos episódios de urgência de ginecologia e obstetrícia, devido aos encerramentos intermitentes de várias urgências desta especialidade na Grande Lisboa.

Sempre aberta, ao contrário de outros serviços de urgência de ginecologia-obstetrícia na Grande Lisboa - que se têm visto obrigados a encerrar intermitentemente ao exterior por falta de médicos em número suficiente para assegurar as escalas -, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC) realizou 25 partos, o número mais alto desde 2013, justamente no dia em que Carlos Marques pediu a demissão, 12 de Agosto. Nesse dia estavam fechadas em simultâneo cinco urgências de ginecologia-obstetrícia e a maternidade registou 98 admissões.

No dia seguinte, sem tornar público o pedido de demissão do responsável do serviço, a presidente da Unidade Local de Saúde de São José (em que a MAC está integrada), Rosa Valente de Matos, avisava que não seria possível a maternidade continuar neste ritmo, uma vez que a equipa está dimensionada para realizar um número de partos inferior. "Os profissionais têm as suas limitações e estão cansados", enfatizou.

"Este esforço não pode ser contínuo. Os profissionais não aguentam, portanto temos estado a trabalhar em rede com o director executivo do Serviço Nacional de Saúde, no sentido de que as grávidas que possam ter alta possam ir para os seus hospitais de origem", explicou, acrescentando que 60% das mulheres que a maternidade estava a atender eram de fora da área de Lisboa.

A administradora pediu à Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde uma maior articulação entre os diversos hospitais da região, num contexto de multiplicação de encerramentos rotativos das urgências desta especialidade, frisando que a "capacidade da MAC também é um bocadinho limitada".

Além de mais partos do que o habitual - uma média de 13 por dia (mais dois por dia do que a média de Agosto de 2023) - a MAC tem registado uma média semanal de 442 atendimentos na urgência em Agosto, bem acima da média de Julho (320).

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde de São José confirmou, entretanto, que aceitou o pedido de demissão de Carlos Marques, esclarecendo que o médico "continuará a exercer funções como especialista nos quadros da maternidade". Ao PÚBLICO, a assessoria da unidade precisou que o pedido de demissão foi apresentado já no dia 12 e que Carlos Marques continua como responsável pelo serviço até ser substituído.