Políticas sociais e populismo/nacionalismo foram os temas em foco nas europeias

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) revelou que os temas nacionais mais mediatizados nas televisões na campanha eleitoral para as eleições europeias de 9 de Junho deste ano foram as “políticas sociais”, o “desempenho das candidaturas” e as “manifestações de apoio à candidatura”. Já nos temas com enfoque europeu sobressaiu a abordagem à questão dos “populismos/nacionalismos”. Na cobertura das rádios, as “políticas para as migrações” surgem como o tema nacional mais destacado e o principal tema de perspectiva europeia foi a “defesa e segurança na UE”.

