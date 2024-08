Nova Lei das Finanças Locais só no Orçamento do Estado para 2026

Autarcas tinham a expectativa de que uma nova lei pudesse entrar em vigor com o Orçamento do próximo ano, ainda que a ANMP considere “razoável” calendário, tendo em conta que houve mudança de Governo.

A nova Lei das Finanças Locais não ficará pronta este ano, nem constará do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), adiantou ao PÚBLICO fonte oficial do Governo, acrescentando que a legislação deverá ser revista no próximo ano, em que serão realizadas eleições autárquicas, para que figure no Orçamento de 2026.