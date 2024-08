De que médicos precisamos?

A futura abertura de novas faculdades de Medicina é uma boa notícia se os objectivos forem formar médicos-clínicos capazes de exercer 24 horas por dia e sete dias por semana (com o descanso apropriado). Para tal temos dois componentes principais: a selecção dos candidatos a futuros médicos e o curriculum da faculdade de Medicina.

A falta de médicos em funções, quer no presente quer no futuro, é uma realidade em Portugal e no resto do mundo. A existência de múltiplas especialidades médicas traduz o grande avanço e a complexidade desta área do conhecimento humano. Actualmente a nossa Ordem dos Médicos reconhece 105 especialidades, subespecialidades e competências. É natural que o recém-licenciado escolha a carreira que o realiza profissionalmente e que tenha uma compensação económica apropriada.

Ora o médico-clínico tem um pagamento extremamente baixo para o esforço e responsabilidades que lhes são exigidos. É, por isso, uma actividade em crise, que vai da pediatria e da medicina geral e familiar até à obstetrícia. Precisamos, portanto, de seleccionar os candidatos que dêem garantias de irem exercer como médicos-clínicos. Estes deverão ter, como perfil fundamental, um espírito de disponibilidade para ver doentes com empatia, simpatia e compaixão.

As novas faculdades de Medicina devem estar vocacionadas para preparar eficazmente e em tempo reduzido (quatro anos, em vez de seis anos) os futuros médicos-clínicos, como já acontece há 16 anos no Mestrado Integrado de Medicina da Universidade do Algarve. Neste caso são seleccionados candidatos já com uma licenciatura e experiência comprovada de prestação de cuidados a pessoas em necessidade.

Acautelando a selecção dos futuros médicos-clínicos (não utilizando apenas a nota atingida no secundário ou em exame de admissão) e assegurando que o acto médico (consulta) é devidamente remunerado, poderá ser um caminho para dar frutos positivos no futuro próximo.

Mário G. Lopes, Lisboa

Não há falta de médicos!

O bastonário da Ordem dos Médicos acha que não há falta de médicos em Portugal e confirmou que há 61.000 médicos inscritos na Ordem. Como Portugal não chega aos 10 milhões de habitantes (e com tendência para descer...) isto dá um médico em média por cada 164 portugueses. Ora bem: mais do que 164 portugueses vivem no meu condomínio. E é um condomínio pequeno. Pelo que podíamos ter um "médico do condomínio" para aliviar o SNS. Em vez de o condomínio ter um ginásio, que é uma coisa que está muito vista – e que quase ninguém usa –, fazia-se um "consultório médico do condomínio", uma coisa bem equipada, bem catita. O médico ia conhecer todos os condóminos e as suas patologias, havia um serviço personalizado e ninguém ia para as urgências ou para as ULS, ou lá o que isso é, à toa. Em vez de haver médico de família, havia médico de condomínio, com muito menos deslocações para todos. E se o médico morasse no condomínio, então era perfeito: ele até podia substituir algumas urgências. Isto é que era uma reforma do SNS a sério. Pensem nisso!

Fernando Vieira, Lisboa

A medicina privada no Canadá

Pretendo clarificar ou ir mais longe em relação ao que foi escrito pelo leitor Ronald Silley (18 de Agosto). Eu só posso comentar a situação na província de Ontário, onde vivo. Com efeito, não existe o erro que foi cometido em Portugal, hospitais não-governamentais. Contudo, para aliviar as idas aos hospitais, existem certos serviços privados que são pagos pelo governo, como laboratórios especializados em recolha de sangue para análise, electrocardiograma, raios X, ultra-som, etc... Locais de fisioterapia tanto podem aceitar ser pagos pelo governo como não, ou até serem híbridos.

A partir dos 65 anos, o governo também paga 100% de uma vasta gama de remédios considerados essenciais do ponto de vista médico, não existindo o conceito de comparticipação.

Existe uma grande clínica privada na minha área que só trata de hérnias, mas mesmo nessa o custo é pago pelo governo, e é um caso excepcional, pois o fundador desenvolveu um método particular de operar hérnias. O governo não cobre completamente tudo, e há seguros de saúde facultativos que podem suplementar a cobertura pelo governo e pagar medicamentos não essenciais ou para quem tem menos de 65 anos.

Aliás, o governo de Ontário até cobre despesas ocorridas fora da província, até certos limites. Concorrência entre saúde pública e "privada" é que não existe, eliminando uma das causas das grandes restrições em Portugal.

Carlos Coimbra, Toronto