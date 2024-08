Extrema-direita espanhola usa assassínio de criança na sua campanha contra a imigração

A família de Mateo, um menino de onze anos que morreu esfaqueado no domingo, quando jogava futebol em Mocejón, localidade de Toledo, enterrou-o nesta quarta-feira, pedindo privacidade e respeito. Juan, o alegado (e confesso) autor do crime, um jovem espanhol de 20 anos, com deficiência intelectual, será presente ao juiz na quinta-feira. Mas nada disto importa aos políticos e activistas de extrema-direita com centenas de milhares de seguidores que continuam a alimentar teorias da conspiração.

