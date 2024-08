Corpos de Mike Lynch e filha encontrados entre os destroços de iate

Mergulhadores que vasculhavam os destroços do iate da família do técnico britânico Mike Lynch, que naufragou ao largo da Sicília há dois dias, encontraram dois corpos no seu interior, disse na quarta-feira uma fonte ligada às operações de salvamento. Segundo avança o Daily Telegraph, os dois cadáveres pertencem ao multimilionário Mike Lynch e à filha de 18 anos. Foram ainda encontrados outros dois corpos, com as equipas de salvamento a tentarem chegar aos cadáveres.

Os socorristas procuravam seis pessoas desaparecidas, incluindo Lynch, a filha de 18 anos e ainda Jonathan Bloomer, presidente não executivo da Morgan Stanley International.

O Bayesian, de bandeira britânica, um superiate de 56 metros de comprimento (184 pés), transportava 22 pessoas e estava ancorado ao largo do porto de Porticello, perto de Palermo, quando se virou durante uma forte tempestade na segunda-feira.

Quinze pessoas sobreviveram. O corpo do chef de bordo, o canadiano Recaldo Thomas, foi encontrado perto do naufrágio horas depois da catástrofe.

A inspecção dos destroços, a uma profundidade de cerca de 50 metros, foi uma operação “longa e complexa”, segundo os bombeiros italianos, com os espaços interiores obstruídos por móveis e detritos e com os mergulhadores a disporem de apenas oito a dez minutos debaixo de água antes de terem de emergir.

A Guarda Costeira enviou um veículo operado remotamente para analisar o fundo do mar e tirar fotografias e vídeos subaquáticos que, segundo informou, podem fornecer “elementos úteis e oportunos” aos procuradores que investigam o desastre.

A Guarda Costeira tem estado a interrogar os sobreviventes, incluindo o capitão do Bayesian, e os passageiros do iate que estava atracado ao lado do navio e que testemunharam o seu afundamento, disseram fontes judiciais.

De momento, ninguém está a ser investigado, acrescentou.

Passageiros desaparecidos

Lynch, 59 anos, é um dos mais conhecidos empresários do sector da tecnologia do Reino Unido e tem sido referido como o Bill Gates do país.

Construiu a maior empresa de software do Reino Unido, a Autonomy, que foi vendida à HP por 11 mil milhões de dólares em 2011. O negócio acabaria por se desfazer, com o gigante tecnológico dos EUA a acusá-lo de fraude, o que resultou num longo julgamento. Lynch foi absolvido de todas as acusações por um júri em São Francisco em Junho.

Os outros passageiros desaparecidos eram a mulher de Bloomer, Judy, o advogado da Clifford Chance, Chris Morvillo, e a sua mulher, Neda Morvillo. Morvillo representou Lynch no julgamento de São Francisco, enquanto Bloomer foi uma testemunha abonatória em seu nome.

Os peritos não conseguem explicar como é que um grande navio de luxo, que se presume ter equipamentos e dispositivos de segurança de primeira classe, se pode ter afundado em poucos minutos, como relatam as testemunhas. O iate ancorado ao seu lado não foi afectado pela tempestade.

O Bayesian, que era propriedade da mulher de Lynch, foi construído pelo construtor naval italiano Perini em 2008 e remodelado pela última vez em 2020. Tinha o mastro de alumínio mais alto do mundo, com 72 metros, segundo os seus construtores.

Evento “cisne negro”

O seu capitão James Cutfield, um neozelandês de 51 anos que sobreviveu ao naufrágio, era “muito bom marinheiro” e “muito respeitado” no Mediterrâneo, disse o seu irmão Mark ao The NewZealand Herald.

Matthew Schanck, presidente do Maritime Search and Rescue Council, uma organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido que dá formação a equipas de salvamento marítimo, afirmou que o Bayesian foi vítima de um incidente meteorológico de “grande impacto”.

“Se foi uma bica de água, o que parece ser, é o que eu classificaria como um acontecimento do tipo ‘cisne negro’”, disse à Reuters, referindo-se a um fenómeno raro e imprevisível.

A presidente da Comissão Europeia disse estar confiante de que as autoridades vão “chegar ao fundo” das causas do naufrágio, graças aos relatos dos sobreviventes, às testemunhas e ao exame do casco afundado, que não apresentava sinais aparentes de danos.

Notícia actualizada às 16h29: acrescentada informação sobre identidade dos cadáveres