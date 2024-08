Acidente que matou ex-Presidente do Irão causado pelo clima e excesso de peso

Conclusão foi divulgada pela agência Fars, citando fonte com conhecimento da investigação. Informação foi desmentida pelo centro de comunicações do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas.

A queda de helicóptero que vitimou o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, foi causada pelas condições meteorológicas e pela incapacidade da aeronave para suportar o peso que transportava, avançou esta quarta-feira, 21 de Agosto, a agência de notícias Fars, citando uma fonte com conhecimento do relatório final da investigação.

A conclusão, divulgada pela agência associada aos Guardas da Revolução, foi desmentida pelo centro de comunicações do Estado-Maior das Forças Armadas, responsável por publicar informações sobre a investigação ao acidente, que disse que a notícia era "completamente falsa".

Em Maio, um relatório preliminar do Exército iraniano concluíra que não foram encontradas provas de crime ou de atentado durante a investigação.

“A investigação do caso da queda do helicóptero do ayatollah Raisi foi concluída... Há a certeza absoluta de que o que aconteceu foi um acidente”, disse à Fars a fonte, que não foi identificada.

Foram identificadas duas razões para o acidente: as condições climatéricas eram inadequadas e o helicóptero não tinha capacidade para suportar o peso que transportava, o que levou a que se despenhasse contra o pico de uma montanha, acrescentou a mesma fonte.

A investigação indica que o helicóptero estaria a transportar mais duas pessoas do que permitiam os protocolos de segurança.

Ebrahim Raisi tinha 63 anos e foi eleito Presidente do Irão em 2021. Durante o tempo em que esteve no cargo, ordenou um endurecimento das leis da moralidade, supervisionou uma repressão sangrenta dos protestos antigovernamentais e exerceu uma grande pressão nas negociações nucleares com as potências mundiais.