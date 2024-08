“A Ucrânia conseguiu reverter a narrativa de que estava lentamente a perder a guerra”

A analista Lesia Ogryko, do Sahaidachnyi Security Center (em Kiev) e ECFR, diz que a Ucrânia já conseguiu ganhos tácticos com a acção em Kursk. E que a Rússia intensifica ataques quando há fraqueza.

A Ucrânia surpreendeu ao entrar da Rússia e conquistar território. A questão central é agora saber se a Ucrânia consegue traduzir os ganhos a curto prazo numa vantagem estratégica duradoura, diz a analista Lesia Ogryzko, directora do Sahaidachnyi Security Center (em Kiev) e visiting fellow do European Council on Foreign Relations (ECFR), numa entrevista telefónica com o PÚBLICO.