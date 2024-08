Patinadores vão invadir e rolar pelo Porto a 29 de Setembro

No dia 29 de Setembro realiza-se o VII Passeio do Porto – Rita Salgado. Mas não é um passeio normal. Mais de 200 pessoas vão percorrer 12 quilómetros pelas ruas das freguesias do Bonfim e Paranhos mas de patins calçados. A primeira edição ocorreu em 2014, pela mão de Rui Bandeira, colaborador da secção de Hóquei em Patins do Académico F.C. Na época, contou já com 70 participantes.

A 18 de Dezembro de 2020 deu-se o falecimento de Rita Salgado, a grande impulsionadora da patinagem em velocidade em Portugal. Com isto, a organização do evento decidiu dar continuidade ao seu legado “com a realização do V Passeio/pelas ruas da cidade do Porto – Rita Salgado, cujo objectivo é promover e divulgar a modalidade no âmbito da Associação de Patinagem do Porto”, referem no site.

O percurso desta edição é circular, consistindo em duas voltas de seis quilómetros, com partida e chegada ao Palacete do Lima, sede do Académico, na Rua Costa Cabral. O início está marcado para as 10h30 e o fim previsto para o 12h30. É destinado a todos os que são maiores de seis anos e sejam utilizadores de patins, skate, bicicleta e trotinete. A iniciativa conta com o apoio do município do Porto, através da Ágora, que, em comunicado, adianta que ao longo do percurso, os participantes contarão com uma Party Bike e muita música.

O prazo das inscrições já está a decorrer, tanto online como presencial, na sede do Académico F.C. Apresenta um custo de 5€ para sócios e 7,5€ para os que não o sejam. Os participantes têm direito a uma t-shirt, diploma de participação, seguro e água.