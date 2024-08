Gaia lança em Setembro concurso público para requalificar Jardim do Morro

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia prevê lançar em Setembro um concurso público para a requalificação da área central do Jardim do Morro, frequentado diariamente por milhares de pessoas, adiantou o presidente. A empreitada, com um investimento de 500 mil euros, visa recuperar o miradouro e a gruta, colocar em funcionamento o lago com condições de recirculação e filtragem da água, reabilitar as casas de banho e aumentar o número de bancos disponíveis, explicou Eduardo Vítor Rodrigues.

A obra deverá durar cerca de três meses, acrescentou. "Esta obra mais do que para turistas é para aliviar os moradores", referiu. O autarca daquele concelho no distrito do Porto salientou que perante a afluência de milhares de pessoas ao Jardim do Morro é imperioso dar novas respostas e condições. "O Jardim do Morro, nomeadamente o pôr-do-sol, é já dos locais mais instagramáveis", atirou.

Eduardo Vítor Rodrigues recordou que em 2017 o espaço já havia sido requalificado, sobretudo na sua parte ambiental, com a instalação de um parque infantil e de bancos. O Jardim do Morro, construído em 1927, localiza-se no sopé da Serra do Pilar, junto ao tabuleiro superior da ponte Luís I, e tem uma vista panorâmica para a zona histórica do Porto.