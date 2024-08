Desde 2022, realizaram-se 112 operações de resgate no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Os números ainda estão por fechar porque o ano ainda não acabou. Por isso, o somatório das ocorrências diz apenas respeito ao período entre 2022 e o mês de Agosto de 2024. Só no final de Dezembro se saberá quais os números totais dos últimos três anos. Até agora, no espaço temporal em causa, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), registou 112 operações de resgate realizadas no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). Apesar dos números, já se terá dado um passo em frente em matéria de coordenação entre as autoridades para agilizar os meios de resposta. Mas ainda não existe no papel um plano prévio de intervenção.

