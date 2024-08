No documentário recém-lançado "Um Beijo do Gordo" (Globoplay), Flávia Pedras, ex-mulher do apresentador Jô Soares (1938-2022), contou que transformou parte de suas cinzas num diamante. "Fiz isso. Está num cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá [um pequeno amuleto]", afirma, explicando ter descoberto esse processo através de uma amiga que fez o mesmo com as cinzas do pai na Holanda.

