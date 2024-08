Jennifer Lopez pede o divórcio de Ben Affleck, avança imprensa norte-americana

Jennifer Lopez e Ben Affleck, as estrelas de Hollywood que reacenderam o seu romance e casaram duas décadas depois de uma separação muito comentada, estão a divorciar-se, noticiam o TMZ e outros meios de comunicação social.

A cantora de Love Don't Cost a Thing, apresentou documentos de divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles na terça-feira, diz o TMZ. O processo foi apresentado dois anos depois de o casal ter realizado uma celebração de casamento na Geórgia. Em Julho de 2022, Lopez e Affleck tinham trocado votos numa capela de casamento em Las Vegas.

Os porta-vozes dos artistas não responderam imediatamente aos pedidos de comentário feitos pela Reuters.

No início dos anos 2000, o par apelidado de "Bennifer" era o casal mais falado no mundo das celebridades, numa relação marcada por carros de luxo dele e dela e um grande anel de noivado de diamantes cor-de-rosa de 6,1 quilates. Em 2003, cancelaram abruptamente o seu casamento e separaram-se alguns meses mais tarde.

Jennifer Lopez casou-se com o cantor latino Marc Anthony, o seu terceiro marido, apenas cinco meses após a sua separação de 2004 com Affleck. Já este, realizador e protagonista do filme vencedor de um Óscar Argo, casou e, em 2018, divorciou-se da actriz Jennifer Garner, com quem foi casado durante mais de uma década e com quem tem três filhos.

Garner abençoou o casamento do ex-marido com a cantora e enviou um ramo de flores, o que deixou Lopez emocionada

Lopez e Affleck recomeçaram a namorar em 2021, meses depois de ela e a estrela de basebol Alex Rodriguez terem terminado o noivado e uma relação de quatro anos. A cantora disse mais tarde que a separação inicial com Affleck foi o "maior desgosto" da sua vida.

"Sinceramente, senti que ia morrer", disse numa entrevista à Apple Music em Novembro de 2022. "Mas agora, 20 anos depois, tem um final feliz." Contudo, nos últimos meses, a relação parecia estar a chegar ao fim. No início de Junho, a artista decidiu cancelar a digressão que ia fazer nos EUA para estar mais tempo com a família, altura em que os meios de comunicação social já especulavam sobre a saúde da relação de Lopez e Affleck.