Andrew Tate passa noite na prisão e é alvo de novas buscas domiciliárias

INQUAM PHOTOS/Octav Ganea / VIA REUTERS

Rusga à casa dos irmãos Tate foi uma de quatro no âmbito de um processo sobre crimes como a constituição de um grupo criminoso organizado, tráfico de menores e tráfico humano.

A casa do influencer Andrew Tate, perto de Bucareste, capital da Roménia, foi esta quarta-feira, 21 de Agosto, alvo de buscas, de acordo com uma testemunha ouvida pela Reuters. A rusga policial foi uma de quatro relacionadas com uma investigação sobre crimes como tráfico humano e abuso de menores.

Autodescrito como misógino, Andrew Tate acumulou, ao longo dos anos, milhões de seguidores, promovendo um estilo de vida com base num tipo de masculinidade que denigre as mulheres.

Em meados de 2023, Tate já tinha sido acusado, juntamente com o seu irmão, Tristan, e duas mulheres romenas, de tráfico de seres humanos, violação e formação de um grupo criminoso para explorar sexualmente mulheres. Até agora, todos os arguidos têm negado as acusações.

Um fotógrafo da Reuters que estava à porta da casa de Andrew Tate disse que cerca de uma dúzia de agentes da autoridade mascarados entraram na propriedade, antes de escoltarem Tate para fora da casa até um carro. De acordo com a BBC, o ex-lutador de kickboxing foi detido e vai passar a noite sob custódia.

“Tudo para me pôr na cadeia, excepto um julgamento. Sem julgamento, sem juiz, este país é uma loucura”, disse Tate aos jornalistas enquanto era levado para o carro. Não estava algemado.

A unidade romena de combate à criminalidade organizada, DIICOT, declarou ter efectuado quatro buscas domiciliárias no condado de Ilfov e no município de Bucareste. Disse ainda que a investigação diz respeito a “um processo-crime relativo à prática dos crimes de constituição de grupo criminoso organizado, tráfico de menores, tráfico humano, relações sexuais com um menor, influência em declarações e branqueamento de capitais”.

Os representantes de Tate confirmaram a rusga à sua casa e disseram que a equipa jurídica dos irmãos iria “assegurar que todas as formalidades serão cumpridas correctamente”.

Em meados de Julho, um tribunal de recurso romeno anulou uma decisão anterior, deliberada no início desse mês, que permitia a Tate circular livremente na União Europeia enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico humano.