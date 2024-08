Bennifer, a sedutora união (e desunião, e depois reunião) de Ben Affleck e Jennifer Lopez, da realeza de Hollywood e da música pop, morreu depois de um longo período de discórdia pública e de uma notícia do TMZ, confirmada pela revista People, de que Lopez pediu o divórcio na terça-feira no Tribunal Superior de Los Angeles — dois anos depois do casamento de 2022. A relação do casal, desta vez, tinha cerca de três anos e meio.

