Porto-Ilha do Sal: TAP e operadores garantem voos charter no Outono/Inverno

Operadores turísticos e TAP propõem pacotes de férias com voos directos do Porto para a meca turística de Cabo Verde.

Graças à união dos operadores Solférias, Soltrópico e Agência Abreu, o Porto tem garantidos voos directos para a ilha do Sal no Outono/Inverno.

Os três operadores asseguraram a contratação da operação charter à TAP, anunciou-se em comunicado.

De 2 de Novembro a 22 de Março, há voos directos para a meca turística de Cabo Verde a partir da Invicta.

Cada operador disponibiliza várias propostas e tipo de pacotes turístico, em geral de sete noites e regimes à medida dos fregueses. Os preços começam em cerca de 600 a 800 euros por pessoa em alojamento duplo com só alojamento nos três operadores; depois é sempre a subir conforme as preferências, alojamentos e tipologias. Há também propostas para a passagem de ano na ilha.

Em comunicado, a Soltrópico sublinha tratar-se de "uma significativa aposta" no "mercado turístico do Norte de Portugal".

O charter aliado às propostas dos operadores irá decorrer em simultâneo com a estreia competitiva da easyJet em voos entre Portugal e Cabo Verde: a data do primeiro voo a partir de Lisboa é 29 de Outubro e com partida do Porto a 30 de Outubro.