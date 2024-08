A cozinha alentejana é um festival: Fogo da Terra estreia-se em Alter do Chão

Em Alter do Chão, o Fogo da Terra vai juntar nove chefs para homenagear a cozinha do Alentejo. O novo festival decorre em Alter do Chão a 14 de Setembro.

O Fogo da Terra estreia-se quase na despedida do Verão no Alentejo. Reunindo nove cozinheiros de renome, vai "homenageando a cozinha alentejana" em fogo lento e ao longo do dia 14 de Setembro com muita tradição e alguma criatividade. O cenário será o Jardim do Álamo, em Alter do Chão, a partir das 16h. Ingredientes principais: "pratos preparados no fogo, vinhos alentejanos".

“A ideia deste evento surgiu literalmente de uma conversa de café, onde nós achámos que unir a paixão pela cozinha do Rogério e as raízes alentejanas do André daria uma boa combinação", resumem os "pais" da iniciativa, precisamente Rogério Imaginário e André Roldão. "O Fogo da Terra é mais do que apenas de um evento que celebra a gastronomia alentejana a lume brando", destacam: "A essência do Alentejo está presente por todo o evento", garante-se. Além da localização, "alguns dos chefs têm raízes alentejanas e a maior parte dos parceiros também são da região do Alentejo".

"Estão confirmados nove chefs que irão cozinhar no fogo", anuncia a organização. Incluem-se, além de Rogério Imaginário (que "participou no Masterchef); João Ribeiro (também ex- Masterchef, professor de “Culinary Medicina” e mentor de “Cozinha a tua saúde”; Dinis Diogo ("vertente de fine dining" e que tem o projecto My Jouney as Amateur Cook); Gonçalo Queiroz (proprietário do restaurante Origens); Filipe Ramalho (proprietário do restaurante Páteo Real); Filipe Birlo (proprietário do restaurante Larau, catering, consultoria e formação); António Miguel (ex- Masterchef, especialista em showcooking e que é homechef); Dinis Parreira (do projecto Autor em Casa); Rúben Almeida (ex-Masterchef, faz showcookings e workshops culinários).

Ao festival das comidas no fogo, junta-se o crepitar da batida: o DJ Yannik Devylle garante a animação musical.

Foto Uma cozinha em fogo lento

A ajudar à festa, o vinho: a Casa Relvas & Friends, Pista Wines, Pérola do Alentejo e Vale Barqueiros são os parceiros. Em complemento: "os gelados do Alfredo, o Gelado Alentejano". A rematar, cafés Delta.

No jardim, haverá uma área só para crianças.

A entrada é gratuita e os preços no evento, prometem, serão "simbólicos". Diz a organização que é "precisamente para permitir que a experiência com chefs se torne mais acessível". Preços: "por prato é 5€ e por copo de vinho é 3,50€". A informação será disponibilizada e actualizada no Instagram e Facebook.

Os menus devem ser revelados em breve.