Manuel Neuer anuncia adeus à selecção alemã

O internacional alemão Manuel Neuer, de 38 anos, anunciou esta quarta-feira, depois de 124 jogos ao serviço da selecção alemã, que não voltará a defender a baliza da “Mannschaft”, na qual se estreou em 2009.

O guarda-redes do Bayern Munique deixou uma mensagem na conta oficial do Instagram: “Hoje termina a minha carreira ao serviço da selecção nacional. Quem me conhece sabe que esta decisão não foi tomada de ânimo leve. Sinto-me muito bem fisicamente e o Mundial de 2026 é uma tentação. No entanto, concluí que este é o momento certo para colocar um ponto final neste capítulo”.

Com 32 títulos conquistados, 24 a nível doméstico e sete internacionais, o destaque vai para a conquista do Mundial de 2014, no Brasil, torneio em que foi distinguido com o troféu Lev Yashin, a Luva de Ouro atribuída ao melhor guarda-redes.

A federação alemã (DFB) reagiu, prontamente, para sublinhar que Neuer é um dos melhores guarda-redes de todos os tempos. “Todas as palavras parecem escassas. Mas estas vêm do coração: Obrigado, Manu”, refere o organismo

“Pelo sucesso estrondoso, mas especialmente pela camaradagem e dedicação. Uma inspiração para todos os companheiros e profissionais de futebol do mundo inteiro e para os milhões de adeptos e amantes da modalidade”, acrescenta a nota da DFB, enfatizando o papel de Neuer, que “moldou e mudou o ‘jogo’ dos guarda-redes.

O anúncio de Neuer surge apenas dois dias depois de o centrocampista do Barcelona Ilkay Gundogan ter igualmente renunciado à selecção, num ano marcado pelas despedidas de Toni Kroos (terminou a carreira profissional no Europeu) e de Thomas Müller, que renunciou à selecção há sensivelmente um mês.