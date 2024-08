Benfica deixa sair David Neres por 28 milhões de euros

David Neres, extremo que actuou no Benfica nas últimas duas temporadas, deixou nesta quarta-feira o clube “encarnado” e vai reforçar o Nápoles, de Itália.

Por 28 milhões de euros, mais dois dependentes de objectivos desportivos não divulgados, o Benfica ficou sem um dos principais agitadores da equipa, abrindo mão do internacional brasileiro, de 27 anos. O Benfica terá de pagar ainda os custos de intermediação, que são os habituais 10%.

Bom negócio? Mau negócio? A resposta não é clara, até porque mistura preceitos desportivos e financeiros. O que é facto é que, não contabilizando os salários, Neres rendeu uma mais-valia de qualquer coisa como 13 milhões de euros, depois de ter sido adquirido pelo Benfica ao Shakhtar por cerca de 15 milhões.

Desportivamente, o Neres dos últimos meses é diferente do dos primeiros meses no Benfica. O clube "encarnado" escreveu no site oficial que, "na época 2023/24, a utilização de Neres diminuiu por força de uma lesão", e isso tem base factual, mas haverá que ter em conta que não foi apenas isso: Roger Schmidt deixou de olhar para o brasileiro como o principal desequilibrador do Benfica.

Neres tinha tido esse estatuto na primeira temporada no clube, mas perdeu espaço no ano passado, com a chegada de Di María. Chegou a jogar no corredor esquerdo e até a ponta-de-lança, algo que atestou a prioridade dada ao argentino para arrancar da ala direita.

A perda de estatuto deverá ter estado na vontade do jogador de sair do clube, algo confirmado pelo próprio Roger Schmidt antes da partida frente ao Famalicão, para a qual não convocou o brasileiro.

Nas duas temporadas na Luz, Neres conquistou um campeonato e somou 17 golos e 25 assistências.