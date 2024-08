Quinta na TV: Miami Vice, Apocalypse Now e a Galeria Diferença

O dia traz ainda Deixa-me Entrar, That ‘90s Show: Que Loucura de Família, A Sua Cara Pertence-nos e a Grande Entrevista com a treinadora Mariana Cabral.

CINEMA

Miami Vice

AMC, 22h10

Em 2006, Michael Mann, que tinha sido produtor executivo da série original dos anos 1980, levou Miami Vice ao grande ecrã, com Colin Farrell e Jamie Foxx como Sonny Crockett e Rico Tubbs. Os dois trabalham infiltrados como transportadores de droga para um cartel. Crockett põe tudo em risco quando se envolve com Isabella (Gong Li), que trabalha com e é mulher de um perigoso traficante.

Apocalypse Now - Final Cut

Nos Studios, 22h40

Durante a Guerra do Vietname, um jovem capitão americano recebe como missão procurar e assassinar um coronel americano que matou centenas de inocentes e se escondeu na selva profunda, onde é adorado e protegido como um deus pelos seus seguidores. Uma obra-prima de Francis Ford Coppola, com uma visão shakespeariana da guerra do Vietname e Marlon Brando à cabeça de um elenco de luxo. Em 2001, Coppola lançou o director’s cut, prolongando a história, co-escrita por John Milius, até aos 203 minutos. Passados 18 anos, para comemorar os 40 anos sobre a sua estreia no Festival de Cannes, onde venceu a Palma de Ouro, foi lançada esta versão de três horas e meia, que tem menos 20 minutos das cenas adicionadas à montagem anterior.

Deixa-me Entrar

Cinemundo, 02h05

Aos 12 anos, Oskar é um adolescente frágil, martirizado pelos colegas de turma e sem amigos. Ele não contra-ataca, mas sonha vingar-se. Quando conhece Eli, uma menina da sua idade, sente que finalmente encontrou alguém com quem pode ter uma verdadeira relação de amizade. Porém, a rapariga intriga-o: ela apenas sai à noite e, apesar do muito frio, anda sempre de t-shirt. A agravar as suas suspeitas está o facto de a sua chegada a Estocolmo coincidir com uma série de mortes e desaparecimentos misteriosos. Até que tudo se esclarece: ela é uma vampira. Será a amizade de Oskar por ela mais forte que o seu medo? Baseado num livro de John Ajvide Lindqvist, este filme do sueco Tomas Alfredson de 2008 foi um sucesso internacional. Não só deu origem a um remake americano assinado por Matt Reeves em 2010, como abriu as portas para Alfredson realizar filmes como a história de espiões britânica A Toupeira, que foi nomeada para três Óscares.

SÉRIE

That ‘90s Show: Que Loucura de Família

Netflix, streaming

Estreia da terceira parte. A adolescente Leia Forman (Callie Haverda), filha de Eric Forman e Donna Pinciotti, as personagens de Topher Grace e Laura Prepon da sitcom Que Loucura de Família, criação de Bonnie e Terry Turner e Mark Brazill que durou de 1998 a 2006, passa o Verão com os avós, Red (Kurtwood Smith) e Kitty Forman (Debra Jo Rupp). É esta a premissa da continuação da série passada nos anos 1970, duas décadas depois.

DOCUMENTÁRIOS

A Sua Cara Pertence-nos

RTP3, 20h

O objectivo da Clearview AI é, através de redes sociais e fotografias disponíveis online, recolher 14 imagens para cada pessoa do mundo, isto sem o conhecimento ou consentimento dos visados. Além dos problemas de precisão, que o software não funciona bem com pessoas negras, há regulamentos e leis que impedem a empresa de o fazer. Foi, aliás, multada pela Comissão Nacional de Protecção de Dados de França em 2022, e há processos judiciais em curso noutros países. Neste documentário do France 24, fala-se com o próprio CEO da empresa, Hoan Ton-That, e ainda com vozes críticas e especialistas no assunto.

40 Anos de Diferença

RTP2, 23h49

Com realização de Francisco Teotónio Pereira e autoria de Isabel Falcão, este documentário de 2022 assinala quatro décadas de existência da Galeria Diferença - Diferença Comunicação Visual, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, que abriu na Rua de São Filipe Néri, em Lisboa, em 1979. O espaço, sem fins lucrativos, foi fundado por Ernesto de Sousa, Helena Almeida, Irene Buarque, António Palolo, Monteiro Gil, José Conduto, José Carvalho, Fernanda Pissarro, Marília Viegas e Maria Rolão.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista - Mariana Cabral

RTP1, 00h36

Desde 2016 que a treinadora Mariana Cabral, nascida em São Miguel, nos Açores, está no Sporting a comandar equipas. Em 2021, tornou-se a treinadora da equipa sénior feminina do clube. Fala agora com Vítor Gonçalves.